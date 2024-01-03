https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-مهتمون-بإنشاء-عملة-موحدة-لـبريكس-وإلغاء-استخدام-الدولار-في-المجموعة-1084666298.html
إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة
إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أن "إيران مهتمة بإنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، وإلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية بين... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T08:36+0000
2024-01-03T08:36+0000
2024-01-03T08:36+0000
مجموعة بريكس
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وأضاف الصفري، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بإنشاء عملة موحدة في مجموعة "بريكس" ويمكن أن يكون ذلك فعالا للغاية".وأشار الصفري إلى أنه "من خلال استخدام العملات الوطنية، يبدأ مسار إلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية، ومهتمون بمواصلة هذه العملية".وتابع صفري: "يمكن لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" أن يؤدي دورًا مهمًا في هذه المجموعة، وتأمل طهران أن تلعب دورًا كمركز للعمليات المصرفية في "بريكس".وأضاف صفري لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-تحدد-صناعات-تؤدي-فيها-بريكس-دورا-مهما-1084664112.html
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مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي, اقتصاد
مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي, اقتصاد
إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أن "إيران مهتمة بإنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، وإلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة".
وأضاف الصفري، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بإنشاء عملة موحدة في مجموعة "بريكس" ويمكن أن يكون ذلك فعالا للغاية".
وأشار الصفري إلى أنه "من خلال استخدام العملات الوطنية، يبدأ مسار إلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية، ومهتمون بمواصلة هذه العملية".
وتابع صفري: "يمكن لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" أن يؤدي دورًا مهمًا في هذه المجموعة، وتأمل طهران أن تلعب دورًا كمركز للعمليات المصرفية في "بريكس".
كما صرح نائب وزيرالخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه ستؤدي مجموعة "بريكس" دورًا مهما في قطاع الطاقة، وتحديدًا في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها، وكذلك في التقنيات الجديدة وقطاع الطيران، ويمكن أن يمتد وجود المجموعة إلى المحيط الهندي والخليج العربي.
وأضاف صفري لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".
واعتبر الصفري، أن مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ساحات مفتوحة لإيران للانخراط في التجارة العالمية.
وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران
وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.