https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-مهتمون-بإنشاء-عملة-موحدة-لـبريكس-وإلغاء-استخدام-الدولار-في-المجموعة-1084666298.html

إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة

إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أن "إيران مهتمة بإنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، وإلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية بين... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T08:36+0000

2024-01-03T08:36+0000

2024-01-03T08:36+0000

مجموعة بريكس

العالم

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101504/68/1015046838_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_12fa466f6d7cef85b1c1ccd5ed4715a8.jpg

وأضاف الصفري، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بإنشاء عملة موحدة في مجموعة "بريكس" ويمكن أن يكون ذلك فعالا للغاية".وأشار الصفري إلى أنه "من خلال استخدام العملات الوطنية، يبدأ مسار إلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية، ومهتمون بمواصلة هذه العملية".وتابع صفري: "يمكن لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" أن يؤدي دورًا مهمًا في هذه المجموعة، وتأمل طهران أن تلعب دورًا كمركز للعمليات المصرفية في "بريكس".وأضاف صفري لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.

https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-تحدد-صناعات-تؤدي-فيها-بريكس-دورا-مهما-1084664112.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي, اقتصاد