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https://sputnikarabic.ae/20240103/الخارجية-الأمريكية-لا-يد-لواشنطن-أو-تل-أبيب-في-التفجيرين-قرب-ضريح-سليماني-1084683724.html
الخارجية الأمريكية: لا يد لواشنطن أو تل أبيب في التفجيرين قرب ضريح سليماني
الخارجية الأمريكية: لا يد لواشنطن أو تل أبيب في التفجيرين قرب ضريح سليماني
استنكرت الولايات المتحدة تلميحات حول ضلوعها أو حليفتها إسرائيل في التفجيرين الداميين اللذين وقعا في إيران، عند ضريح قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني،... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T19:45+0000
2024-01-03T19:45+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال فيها إن "الولايات المتحدة لم تشارك في هذا الحادث بأي شكل من الأشكال، وأي إشارة إلى عكس ذلك فهو أمر مثير للسخرية"، وأضاف: "كذلك لا نعتقد أن إسرائيل متورطة في هذه التفجيرات".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الانفجارين اللذين وقعا قرب مرقد القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، مؤكدًا على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله.ونشر موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي؛ أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".وأضاف الرئيس الروسي: "إن قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، كما أكد بوتين في برقيته، على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشددا على "التزامها بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين"، وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.
https://sputnikarabic.ae/20240103/مقتل-80-شخصا-وإصابة-170-آخرين-جراء-انفجارات-بالقرب-من-ضريح-قاسم-سليماني-في-إيران-فيديو-1084671609.html
https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-عملية-اغتيال-العاروري-التي-نقذتها-إسرائيل-في-دولة-أخرى-تشكل-تهديدا-حقيقيا-للسلام-والأمن-1084664266.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الخارجية الأمريكية: لا يد لواشنطن أو تل أبيب في التفجيرين قرب ضريح سليماني

19:45 GMT 03.01.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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استنكرت الولايات المتحدة تلميحات حول ضلوعها أو حليفتها إسرائيل في التفجيرين الداميين اللذين وقعا في إيران، عند ضريح قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل قبل أربع سنوات في غارة أمريكية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال فيها إن "الولايات المتحدة لم تشارك في هذا الحادث بأي شكل من الأشكال، وأي إشارة إلى عكس ذلك فهو أمر مثير للسخرية"، وأضاف: "كذلك لا نعتقد أن إسرائيل متورطة في هذه التفجيرات".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الانفجارين اللذين وقعا قرب مرقد القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، مؤكدًا على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله.
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ونشر موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي؛ أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".
وأضاف الرئيس الروسي: "إن قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، كما أكد بوتين في برقيته، على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشددا على "التزامها بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".
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وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.
من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين"، وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.
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