https://sputnikarabic.ae/20240103/بوتين-يعزي-القيادة-الإيرانية-إزاء-انفجاري-كرمان-1084677721.html
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية في مدينة كرمان. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T15:37+0000
2024-01-03T15:37+0000
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وفي بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، أعرب الرئيس الروسي عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية في مدينة كرمان.وأشار الرئيس الروسي، من خلال البيان، أن "مقتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم بقسوته وسخريته، ونحن ندين الإرهاب بجميع أشكاله".وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الهلال-الأحمر-الإيراني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-جديدة-حول-انفجار-كرمان-فيديو-1084677458.html
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روسيا, العالم, إيران
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان
15:37 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 15:41 GMT 03.01.2024)
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية في مدينة كرمان.
وفي بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، أعرب الرئيس الروسي عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية في مدينة كرمان.
وأشار الرئيس الروسي، من خلال البيان، أن "مقتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم بقسوته وسخريته، ونحن ندين الإرهاب بجميع أشكاله".
كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".
وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.
من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين"، مؤكدًا الإعلان عن التفاصيل لاحقًا.
وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.
وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية
قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.