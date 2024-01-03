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https://sputnikarabic.ae/20240103/الخزانة-الأمريكية-الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-حاجز-34-تريليون-دولار-لأول-مرة---1084659172.html
الخزانة الأمريكية: الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 34 تريليون دولار لأول مرة
الخزانة الأمريكية: الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 34 تريليون دولار لأول مرة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T01:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الدين العام الأمريكي بلغ 34.001 تريليون دولار حتى يوم الثلاثاء.وكان الدين العام الأمريكي حتى شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي وصل إلى 33 تريليون دولار.وقال خبراء لوكالة "سبوتنيك"، إن فائدة هذه الديون الضخمة قد تكلف الحكومة الأمريكية نحو ثلث إيرادات الميزانية.وتسبب مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأميركية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الدين-العام-الأمريكي-يسجل-رقما-قياسيا-ببلوغه-حاجز-33-تريليون-دولار-1081172087.html
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الخزانة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الخزانة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخزانة الأمريكية: الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 34 تريليون دولار لأول مرة

01:05 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الدين العام الأمريكي بلغ 34.001 تريليون دولار حتى يوم الثلاثاء.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز 33 تريليون دولار
18 سبتمبر 2023, 22:23 GMT
وكان الدين العام الأمريكي حتى شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي وصل إلى 33 تريليون دولار.
وقال خبراء لوكالة "سبوتنيك"، إن فائدة هذه الديون الضخمة قد تكلف الحكومة الأمريكية نحو ثلث إيرادات الميزانية.
وتسبب مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأميركية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية.
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