https://sputnikarabic.ae/20240103/زلزال-بقوة-55-ريختر-يضرب-مقاطعة-إيشيكاوا-اليابانية-مجددا-1084659497.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا
أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا جديدا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية التي سبق وأن تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
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طوكيو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر عند الساعة 10:54 بالتوقيت المحلي (04:54 بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الماء.وكانت وكالة "كيودو" اليابانية أفادت نقلا عن السلطات المحلية بأن حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت مقاطعة إيشيكاوا بلغت 62 قتيلا.وأضافت الوكالة، أن العدد الأكبر من الوفيات تم تسجيله في مدينة واجيما التي توفى فيها 29 شخصا، وفي مدينة سوزو بوفاة 22 شخصا.وضربت سلسلة من الزلازل القوية مقاطعة إيشيكاوا، ظهر يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدة الزلازل 7.6 درجة على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20231005/زلزال-بقوة-66-درجات-قبالة-سواحل-اليابان-والسلطات-تحذر-من-تسونامي-1081674057.html
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أخبار اليابان, بحر اليابان
أخبار اليابان, بحر اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا
06:02 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 06:13 GMT 03.01.2024)
أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا جديدا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية التي سبق وأن تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية في وقت سابق هذا الأسبوع.
طوكيو - سبوتنيك
. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر عند الساعة 10:54 بالتوقيت المحلي (04:54 بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الماء.
وكانت وكالة "كيودو" اليابانية أفادت نقلا عن السلطات المحلية بأن حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت مقاطعة إيشيكاوا بلغت 62 قتيلا.
وأضافت الوكالة، أن العدد الأكبر من الوفيات تم تسجيله في مدينة واجيما
التي توفى فيها 29 شخصا، وفي مدينة سوزو بوفاة 22 شخصا.
وضربت سلسلة من الزلازل القوية مقاطعة إيشيكاوا، ظهر يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدة الزلازل 7.6 درجة على مقياس ريختر.