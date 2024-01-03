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https://sputnikarabic.ae/20240103/زلزال-بقوة-55-ريختر-يضرب-مقاطعة-إيشيكاوا-اليابانية-مجددا-1084659497.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا
أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا جديدا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية التي سبق وأن تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T06:02+0000
2024-01-03T06:13+0000
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر عند الساعة 10:54 بالتوقيت المحلي (04:54 بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الماء.وكانت وكالة "كيودو" اليابانية أفادت نقلا عن السلطات المحلية بأن حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت مقاطعة إيشيكاوا بلغت 62 قتيلا.وأضافت الوكالة، أن العدد الأكبر من الوفيات تم تسجيله في مدينة واجيما التي توفى فيها 29 شخصا، وفي مدينة سوزو بوفاة 22 شخصا.وضربت سلسلة من الزلازل القوية مقاطعة إيشيكاوا، ظهر يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدة الزلازل 7.6 درجة على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20231005/زلزال-بقوة-66-درجات-قبالة-سواحل-اليابان-والسلطات-تحذر-من-تسونامي-1081674057.html
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أخبار اليابان, بحر اليابان
أخبار اليابان, بحر اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا

06:02 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 06:13 GMT 03.01.2024)
© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / Jiji Press
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أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا جديدا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية التي سبق وأن تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية في وقت سابق هذا الأسبوع.
طوكيو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر عند الساعة 10:54 بالتوقيت المحلي (04:54 بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الماء.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
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5 أكتوبر 2023, 02:30 GMT
وكانت وكالة "كيودو" اليابانية أفادت نقلا عن السلطات المحلية بأن حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت مقاطعة إيشيكاوا بلغت 62 قتيلا.
وأضافت الوكالة، أن العدد الأكبر من الوفيات تم تسجيله في مدينة واجيما التي توفى فيها 29 شخصا، وفي مدينة سوزو بوفاة 22 شخصا.
وضربت سلسلة من الزلازل القوية مقاطعة إيشيكاوا، ظهر يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدة الزلازل 7.6 درجة على مقياس ريختر.
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