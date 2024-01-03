https://sputnikarabic.ae/20240103/علماء-فصيلة-دم-الإنسان-تؤثر-على-إصابته-بالسكتة-الدماغية-1084670187.html

علماء: فصيلة دم الإنسان تؤثر على إصابته بالسكتة الدماغية

علماء: فصيلة دم الإنسان تؤثر على إصابته بالسكتة الدماغية

أظهر بحث بقيادة طبيب الأعصاب الوعائية ستيفن كيتنر، من جامعة ميريلاند، أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T11:49+0000

2024-01-03T11:49+0000

2024-01-03T11:49+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تصف فصائل الدم المجموعة الغنية من المواد الكيميائية المعروضة على سطح خلايا الدم الحمراء، ومن بين أكثر الكائنات شيوعًا تلك المسماة A وB، والتي يمكن أن تكون موجودة معًا كـ AB، أو غير موجودة على الإطلاق، مثل O، حتى ضمن فصائل الدم الرئيسية هذه هناك اختلافات طفيفة تنشأ من طفرات في الجينات المسؤولة.كشف بحث على مستوى الجينوم عن موقعين يرتبطان بقوة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت سابق، تزامن أحدهما مع المكان الذي توجد فيه جينات فصيلة الدم.ووجدوا أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في فئة الدم A أصبح ضئيلا في مجموعة السكتة الدماغية المتأخرة، مما يشير إلى أن السكتات الدماغية التي تحدث في وقت مبكر من الحياة قد يكون لها آلية مختلفة مقارنة بتلك التي تحدث في وقت لاحق.ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم B كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11% تقريبًا مقارنة بالمجموعة الضابطة غير السكتة الدماغية بغض النظر عن أعمارهم، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.تشير الدراسات السابقة إلى أن الجزء من الجينوم الذي يرمز لفصيلة الدم، والذي يسمى "موضع ABO"، يرتبط بتكلس الشريان التاجي، ما يحد من تدفق الدم، والنوبات القلبية.كما ارتبط التسلسل الجيني لفصائل الدم A وB بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة، والتي تسمى تجلط الدم الوريدي.

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