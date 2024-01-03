https://sputnikarabic.ae/20240103/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يحذر-المؤسسة-الوطنية-للنفط-من-إبرام-أي-اتفاقيات-1084682195.html
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذر المؤسسة الوطنية للنفط من إبرام أي اتفاقيات
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذر المؤسسة الوطنية للنفط من إبرام أي اتفاقيات
أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T18:29+0000
2024-01-03T18:29+0000
2024-01-03T18:29+0000
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وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.وجاء هذا التأكيد في بيان للمجلس الأعلى للدولة، والذي وصف إجراء المؤسسة الوطنية للنفط بأنه "جاء من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات المغربية".وطالب الأعلى للدولة في بيانه، حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، مناديًا بأن كل المفاوضات كأنها لم تكن.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد سعد شراده، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن البيان صدر بناءً على تصويت داخل الجلسة التي عُقدت اليوم في مقر المجلس في طرابلس، وقال إن التصويت تم بالإجماع لرفض هذه الصفقة التي وصفها بالمشبوهة.وأشار شراده إلى أن بيان الأعلى للدولة ليس الوحيد الذي أدان واستنكر هذا الإجراء، مؤكدًا وجود بيانات مماثلة من مجلس النواب، والنائب العام، منوّها إلى أن ما آثار هذا الموضوع هو تقرير خبراء النفط في ليبيا، الذي أطرق ناقوس الخطر بخصوص هذه الصفقة، مشددًا بأن هذا البيان بيان مهم جدًا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/ليبيا-وزير-النفط-في-الوحدة-الوطنية-يثير-مسألة-خلاف-الصلاحيات-مع-مؤسسة-النفط-في-بلاده-1084546587.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذر المؤسسة الوطنية للنفط من إبرام أي اتفاقيات
حصري
أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.
وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.
29 ديسمبر 2023, 07:25 GMT
وجاء هذا التأكيد في بيان للمجلس الأعلى للدولة
، والذي وصف إجراء المؤسسة الوطنية للنفط بأنه "جاء من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات المغربية".
وطالب الأعلى للدولة في بيانه، حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، مناديًا بأن كل المفاوضات كأنها لم تكن.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
"، أكد سعد شراده، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن البيان صدر بناءً على تصويت داخل الجلسة التي عُقدت اليوم في مقر المجلس في طرابلس، وقال إن التصويت تم بالإجماع لرفض هذه الصفقة التي وصفها بالمشبوهة.
وأشار شراده إلى أن بيان الأعلى للدولة ليس الوحيد الذي أدان واستنكر هذا الإجراء، مؤكدًا وجود بيانات مماثلة من مجلس النواب
، والنائب العام، منوّها إلى أن ما آثار هذا الموضوع هو تقرير خبراء النفط في ليبيا، الذي أطرق ناقوس الخطر بخصوص هذه الصفقة، مشددًا بأن هذا البيان بيان مهم جدًا.