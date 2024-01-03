https://sputnikarabic.ae/20240103/نتنياهو-وبايدن-يبحثان-أهمية-التواجد-الأمريكي-في-البحرين-الأحمر-والمتوسط-1084685900.html

نتنياهو وبايدن يبحثان أهمية التواجد الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط

نتنياهو وبايدن يبحثان أهمية التواجد الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبحث أهمية التواجد الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T21:48+0000

2024-01-03T21:48+0000

2024-01-03T21:48+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو وبايدن تحدثا هاتفيا، أمس، واتفقا على أهمية استمرار الوجود الكبير للجيش الأمريكي في البحر الأحمر ومنطقة البحر المتوسط.وأكدت أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قد ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ملف "اليوم التالي" للحرب على غزة، وأهمية استعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في القطاع.وفي سياق متصل، تعهّد ديفيد برنياع، رئيس الموساد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقضاء على قادة "حماس" جميعًا، مؤكدًا أن جهازه سيصل إلى قادة "حماس" أينما كانوا، وذلك غداة مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، بغارة في لبنان.وشدد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي على التزام الجهاز بتصفية الحسابات مع الذين وصلوا إلى غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومع قيادة "حماس"، لافتًا إلى أن هذا الأمر "سيستغرق وقتًا كما حدث بعد مذبحة ميونخ".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت، ومن بين القتلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلًا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس