https://sputnikarabic.ae/20240103/مسؤول-إسرائيلي-يدعو-مستوطني-الشمال-للمغادرة-تخوفا-من-رد-حزب-الله-على-اغتيال-العاروري-1084684575.html
مسؤول إسرائيلي يدعو مستوطني الشمال للمغادرة فورا تخوفا من رد "حزب الله" على اغتيال العاروري
مسؤول إسرائيلي يدعو مستوطني الشمال للمغادرة فورا تخوفا من رد "حزب الله" على اغتيال العاروري
دعا أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية مستوطنة "كريات شموناه" في الشمال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مستوطنيه إلى مغادرتها فورًا، تخوفًا من رد "حزب الله" اللبناني على... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T20:39+0000
2024-01-03T20:39+0000
2024-01-03T20:40+0000
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/03/1084662008_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_e17462abfbb123187c362b94ed981a22.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن أفيحاي شتيرن، دعوته مستوطني كريات شموناه إلى المغادرة فورًا، تخوفًا من ردود فعل متوقعة لـ"حزب الله"، ردًا على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في بيروت.وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه متأكد من قيام "حزب الله" اللبناني بالرد على اغتيال العاروري، حيث دعا مستوطني كريات شموناه إلى المغادرة الفورية، مؤكدًا أن ما تواجهه مناطق الشمال الإسرائيلي هو "حرب استنزاف".وناشد رئيس بلدية مستوطنة "كريات شموناه" في الشمال الإسرائيلي، من تبقى من المستوطنين في البلدة الالتزام بالقواعد الأمنية والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، سواء ملاجئ أو مخابئ.يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء أمس الثلاثاء.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-اغتيال-العاروري-سيوجه-الأنظار-نحو-الحرب-في-الشمال-الإسرائيلي-1084676587.html
https://sputnikarabic.ae/20240103/مسؤول-إسرائيلي-قطر-لم-تبلغنا-بتعليق-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-رغم-اغتيال-العاروري-1084680644.html
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/03/1084662008_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_6aef31d762a9284197a4d1aef4ca0ecd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
مسؤول إسرائيلي يدعو مستوطني الشمال للمغادرة فورا تخوفا من رد "حزب الله" على اغتيال العاروري
20:39 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 20:40 GMT 03.01.2024)
دعا أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية مستوطنة "كريات شموناه" في الشمال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مستوطنيه إلى مغادرتها فورًا، تخوفًا من رد "حزب الله" اللبناني على اغتيال صالح العاروري.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن أفيحاي شتيرن، دعوته مستوطني كريات شموناه إلى المغادرة فورًا، تخوفًا من ردود فعل متوقعة لـ"حزب الله"، ردًا على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في بيروت.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه متأكد من قيام "حزب الله" اللبناني بالرد على اغتيال العاروري، حيث دعا مستوطني كريات شموناه
إلى المغادرة الفورية، مؤكدًا أن ما تواجهه مناطق الشمال الإسرائيلي هو "حرب استنزاف".
وناشد رئيس بلدية مستوطنة "كريات شموناه" في الشمال الإسرائيلي، من تبقى من المستوطنين في البلدة الالتزام بالقواعد الأمنية والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، سواء ملاجئ أو مخابئ.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري
واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء أمس الثلاثاء.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير
على لبنان".
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.