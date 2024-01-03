https://sputnikarabic.ae/20240103/وكالة-الأمن-البحري-البريطانية-انفجارات-بالقرب-من-سفينة-شحن-في-مضيق-باب-المندب-1084659288.html
وكالة الأمن البحري البريطانية: انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب
وكالة الأمن البحري البريطانية: انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب
أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T02:47+0000
2024-01-03T02:47+0000
2024-01-03T02:47+0000
باب المندب
مضيق باب المندب
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
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وأعلنت الوكالة أنها تلقت تقارير عن حدوث ما يصل إلى ثلاثة انفجارات في نطاق 1-5 أميال بحرية من السفينة التجارية، التي كانت تسافر بين سواحل إريتريا واليمن.وقالت الوكالة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، في رسالة موجزة: "القبطان لم يبلغ عن أي ضرر للسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم حاليا، والحادث قيد التحقيق".في الأسابيع الأخيرة، شنت جماعة "أنصار الله" في اليمن وابلًا من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفوا بها عشرات السفن التجارية.وتشكل هذه الهجمات تهديدًا لمسار العبور الذي يحمل ما يصل إلى 12 في المائة من التجارة العالمية، مما دفع الولايات المتحدة إلى إنشاء قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية الشحن في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240102/حرب-المضائق-هل-تدفع-الحرب-على-غزة-لإغلاق-باب-المندب-وهرمز-وما-الانعكاسات-الاقتصادية؟-1084647810.html
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باب المندب, مضيق باب المندب, أنصار الله, غزة, قطاع غزة
باب المندب, مضيق باب المندب, أنصار الله, غزة, قطاع غزة
وكالة الأمن البحري البريطانية: انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب
أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وأعلنت الوكالة أنها تلقت تقارير عن حدوث ما يصل إلى ثلاثة انفجارات في نطاق 1-5 أميال بحرية من السفينة التجارية، التي كانت تسافر بين سواحل إريتريا واليمن.
وقالت الوكالة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، في رسالة موجزة: "القبطان لم يبلغ عن أي ضرر للسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم حاليا، والحادث قيد التحقيق".
في الأسابيع الأخيرة، شنت جماعة "أنصار الله" في اليمن وابلًا من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ
استهدفت السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة
والصواريخ، استهدفوا بها عشرات السفن التجارية.
وتشكل هذه الهجمات تهديدًا لمسار العبور الذي يحمل ما يصل إلى 12 في المائة من التجارة العالمية، مما دفع الولايات المتحدة إلى إنشاء قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية الشحن في البحر الأحمر.