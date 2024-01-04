https://sputnikarabic.ae/20240104/زعيم-أنصار-الله-يتوعد-بألا-يبقى-الهجوم-الأمريكي-على-عناصر-الحركة-في-البحر-الأحمر-دون-رد-1084707828.html

زعيم "أنصار الله" يتوعد بألا يبقى الهجوم الأمريكي على عناصر الحركة في البحر الأحمر "دون رد"

زعيم "أنصار الله" يتوعد بألا يبقى الهجوم الأمريكي على عناصر الحركة في البحر الأحمر "دون رد"

توعد قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، بأن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل وفقدان 10 من عناصر الحركة في البحر الأحمر "لن يبقى... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T16:22+0000

2024-01-04T16:22+0000

2024-01-04T16:22+0000

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وقال الحوثي، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، مساء اليوم الخميس: "الأمريكي الصهيوني ارتكب حماقة باستهداف أبطال البحرية غدرًا وعدوانًا، ولن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد وعقاب".ووجّه الحوثي نداءً إلى الشعب اليمني "للخروج يوم غدٍ الجمعة فـي مظاهرات ومسيرات كبرى، وفـي المقدمة صنعاء فـي ميدان السبعين".واعتبر، قائلًا: "خروج شعبنا المليوني الحاشد يوم الغد إن شاء الله سيعلن للعالم أجمع أنّ شعبنا لا يتراجع عن موقفه الإيماني ولا يخنع للمستكبرين".وقال إن خروج الشعب اليمني للتظاهر، غدًا الجمعة، "له أهميّة قصوى وهو بحدّ ذاته من الجهاد فـي سبيل الله ليُري ويُسمع العالم موقفه الثابت في نصرة فلسطين".وأكد عبد الملك الحوثي أن "الإدارة الأمريكية الصهيونية تشارك بكل الأسلحة في قتل الشعب الفلسطيني، وبالغطاء السياسي والدعم الإعلامي".والأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 10 من قواتها البحرية في "اعتداء" أمريكي في البحر الأحمر.ووقتها، قال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان: "أقدمت قوات العدو الأمريكي في البحر الأحمر على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية".وأضاف أن ذلك "جاء بينما كانت القوات البحرية (الحوثية) تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية".وحمّل سريع، الولايات المتحدة "تبعات هذه الجريمة وتداعياتها"، مضيفًا أن "التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، لحماية السفن الإسرائيلية، لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعمًا ونصرةً للمظلومين في فلسطين وغزة".وأمس الأربعاء، أعلن سريع أن قوات "أنصار الله" البحرية استهدفت سفينة "CMA CGM TAGE" كانت متجهة إلى إسرائيل.وأضاف سريع، في بيان رسمي: "تم استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل، وعملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قواتنا البحرية، بما فيها رسائل التحذير النارية".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231231/أنصار-الله-تعلن-مقتل-10-من-قواتها-البحرية-في-قصف-أمريكي-على-3-زوارق-في-البحر-الأحمر-1084608449.html

https://sputnikarabic.ae/20240103/جماعة-أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إم-آي-سي-جي-إم-تيج-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل--عاجل-1084671740.html

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