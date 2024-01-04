https://sputnikarabic.ae/20240104/وزير-الدفاع-في-حكومة-أنصار-الله-رد-القوات-المسلحة-على-الاعتداء-الأمريكي-سيكون-قاسيا-1084705803.html

وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله": رد القوات المسلحة على الاعتداء الأمريكي سيكون قاسيا

وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله": رد القوات المسلحة على الاعتداء الأمريكي سيكون قاسيا

قال وزير دفاع حكومة صنعاء التابعة لـ"أنصار الله" محمد العاطفي، إن البحر الأحمر سيكون مصيدة للصهاينة ومن يساندهم. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T15:51+0000

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وأكد العاطفي، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة، أن "رد القوات المسلحة اليمنية على الاعتداء الأمريكي بحق منتسبي القوات البحرية سيكون قاسياً ومتمكناً"، مشيرًا إلى أن حصار الصهاينة قائم لحين التخلي عن جرائمهم ضد الفلسطينيين.وأضاف أن "القوانين الدولية هي غطاء للأكاذيب والاستغباء تعصف بها أمريكا وبريطانيا وفرنسا متى تشاء وتلجأ إليها لتوظيفها لمواقف تخدم سياساتها".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق مما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".وتابع العميد يحيى سريع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبًا "ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع".وأكد المتحدث العسكري: "نجاح القوات البحرية في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة"، مشيرًا إلى أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحريةِ اليمنية".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

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https://sputnikarabic.ae/20240104/أنصار-الله-تشترط-تنفيذ-اتفاقات-سابقة-بشأن-الأسرى-لعقد-مفاوضات-جديدة-مع-الحكومة-اليمنية-1084687000.html

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