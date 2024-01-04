عربي
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-هوكشتاين-يصل-إلى-إسرائيل-لبحث-الملف-اللبناني-مع-نتنياهو-وعدم-التصعيد-مع-حزب-الله-1084697518.html
إعلام: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل لبحث الملف اللبناني مع نتنياهو وعدم التصعيد مع "حزب الله"
إعلام: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل لبحث الملف اللبناني مع نتنياهو وعدم التصعيد مع "حزب الله"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن، سيصل إلى إسرائيل لبحث منع المزيد من التصعيد على الحدود الشمالية... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T11:57+0000
2024-01-04T11:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/09/1067525713_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dcc6dfc70ceed5a366eedc66c7fcba01.jpg
وذكرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن هوكشتاين سيصل إلى تل أبيب في وقت لاحق اليوم، لمناقشة منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ومناقشة قضايا وملفات أخرى مع القادة والمسؤولين الإسرائيليين في إسرائيل.من بين تلك الملفات، الترويج الأمريكي لاتفاقية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، خاصة وأن سبق وتوسط بين الجانبين فيما يتعلق باتفاقية الحدود البحرية من قبل، حيث أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل قد بعثت برسالة إلى هوكشتاين مفادها أنه "دون اتفاق، لن نتمكن من إعادة السكان [المستوطنين] إلى الشمال".يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231108/تهديد-أم-بحث-عن-حلول-سياسية-ما-دلالات-وأهداف-زيارة-المبعوث-الأمريكي-للبنان؟-1082963355.html
https://sputnikarabic.ae/20240104/برلماني-إسرائيلي-قرار-اغتيال-قادة-حماس-في-لبنان-هو-قرار-إقليمي-ومعقد-1084690605.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/09/1067525713_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9cf0da6fa3a214bc26e384b21797db6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

إعلام: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل لبحث الملف اللبناني مع نتنياهو وعدم التصعيد مع "حزب الله"

11:57 GMT 04.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayالوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022
الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن، سيصل إلى إسرائيل لبحث منع المزيد من التصعيد على الحدود الشمالية للبلاد.
وذكرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن هوكشتاين سيصل إلى تل أبيب في وقت لاحق اليوم، لمناقشة منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ومناقشة قضايا وملفات أخرى مع القادة والمسؤولين الإسرائيليين في إسرائيل.
من بين تلك الملفات، الترويج الأمريكي لاتفاقية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، خاصة وأن سبق وتوسط بين الجانبين فيما يتعلق باتفاقية الحدود البحرية من قبل، حيث أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل قد بعثت برسالة إلى هوكشتاين مفادها أنه "دون اتفاق، لن نتمكن من إعادة السكان [المستوطنين] إلى الشمال".
الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، في قصر بعبدا ليسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الرسالة الأمريكية الرسمية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
تهديد أم بحث عن حلول سياسية... ما دلالات وأهداف زيارة المبعوث الأمريكي للبنان؟
8 نوفمبر 2023, 21:46 GMT
يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
انفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
برلماني إسرائيلي: قرار اغتيال قادة "حماس" في لبنان هو قرار إقليمي ومعقد
08:18 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала