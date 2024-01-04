https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-هوكشتاين-يصل-إلى-إسرائيل-لبحث-الملف-اللبناني-مع-نتنياهو-وعدم-التصعيد-مع-حزب-الله-1084697518.html

إعلام: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل لبحث الملف اللبناني مع نتنياهو وعدم التصعيد مع "حزب الله"

إعلام: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل لبحث الملف اللبناني مع نتنياهو وعدم التصعيد مع "حزب الله"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن، سيصل إلى إسرائيل لبحث منع المزيد من التصعيد على الحدود الشمالية... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T11:57+0000

2024-01-04T11:57+0000

2024-01-04T11:57+0000

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وذكرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن هوكشتاين سيصل إلى تل أبيب في وقت لاحق اليوم، لمناقشة منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ومناقشة قضايا وملفات أخرى مع القادة والمسؤولين الإسرائيليين في إسرائيل.من بين تلك الملفات، الترويج الأمريكي لاتفاقية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، خاصة وأن سبق وتوسط بين الجانبين فيما يتعلق باتفاقية الحدود البحرية من قبل، حيث أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل قد بعثت برسالة إلى هوكشتاين مفادها أنه "دون اتفاق، لن نتمكن من إعادة السكان [المستوطنين] إلى الشمال".يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس