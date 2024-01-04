https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-واشنطن-تخطط-لنشر-طائرات-استطلاع-مسيرة-في-عدد-من-الدول-الأفريقية--1084688267.html
إعلام: واشنطن تخطط لنشر طائرات استطلاع مسيرة في عدد من الدول الأفريقية
إعلام: واشنطن تخطط لنشر طائرات استطلاع مسيرة في عدد من الدول الأفريقية
كشفت وسائل إعلام غربية عن عزم واشنطن إنشاء قواعد للطائرات المسيرة في عدد من مطارات الدول الأفريقية. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T06:16+0000
2024-01-04T06:16+0000
2024-01-04T06:16+0000
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وأشارت المصادر إلى أن أمريكا تسعى إلى استخدام مطارات عدد من الدول الأفريقية على ساحل المحيط الأطلسي لنشر طائرات استطلاع دون طيار.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقلت هذه المزاعم عن مسؤولين أمريكيين وأفارقة، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مفاوضات أولية للسماح لطائرات المراقبة الأمريكية غير المسلحة باستخدام المطارات في غانا وساحل العاج وبنين".وكشفت المصادر أن هذه الطائرات دون طيار ستسمح للقوات الأمريكية "بمراقبة حركة المسلحين وتقديم المشورة التكتيكية للقوات المحلية أثناء العمليات القتالية".ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أيضًا أن تعيد توجيه بعض مساعداتها المخصصة للنيجر إلى المناطق الساحلية في غرب أفريقيا، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية.وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز العام الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
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رصد عسكري, أفريقيا, البيت الأبيض, البنتاغون الأمريكي
رصد عسكري, أفريقيا, البيت الأبيض, البنتاغون الأمريكي
إعلام: واشنطن تخطط لنشر طائرات استطلاع مسيرة في عدد من الدول الأفريقية
كشفت وسائل إعلام غربية عن عزم واشنطن إنشاء قواعد للطائرات المسيرة في عدد من مطارات الدول الأفريقية.
وأشارت المصادر إلى أن أمريكا تسعى إلى استخدام مطارات عدد من الدول الأفريقية على ساحل المحيط الأطلسي لنشر طائرات استطلاع دون طيار.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقلت هذه المزاعم عن مسؤولين أمريكيين وأفارقة، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مفاوضات أولية للسماح لطائرات المراقبة الأمريكية غير المسلحة باستخدام المطارات في غانا وساحل العاج وبنين".
وأشارت المزاعم إلى أن واشنطن تسعى بذلك إلى وقف انتشار ما أطلقت عليهم "مسلحين إسلاميين" في المنطقة.
وكشفت المصادر أن هذه الطائرات دون طيار ستسمح للقوات الأمريكية "بمراقبة حركة المسلحين وتقديم المشورة التكتيكية للقوات المحلية أثناء العمليات القتالية".
ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أيضًا أن تعيد توجيه بعض مساعداتها المخصصة للنيجر إلى المناطق الساحلية في غرب أفريقيا، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطة توترا على خلفية الأحداث التي شهدتها النيجر، وإغلاق السفارة الفرنسية في البلاد في خطوة نادرة بعد إعلان نيامي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، أن جميع الجنود الفرنسيين المنتشرين لمحاربة "الجهاديين" سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.
وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي
من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة
لمغادرة البلاد.
يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز العام الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".