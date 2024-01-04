https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-3-إسرائيليين-كانوا-في-عداد-المفقودين-اتضح-أنهم-محتجزين-في-غزة-1084712958.html

الجيش الإسرائيلي: 3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين اتضح أنهم محتجزون في غزة

الجيش الإسرائيلي: 3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين اتضح أنهم محتجزون في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن ثلاثة إسرائيليين، تم الإعلان أنهم في عداد المفقودين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأكد أنهم محتجزون لدى... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T19:26+0000

2024-01-04T19:26+0000

2024-01-04T19:30+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف هاغاري أنه "بذلك يرتفع إجمالي عدد الرهائن في قطاع غزة إلى 136".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-صاروخ-مضاد-للطائرات-أطلق-على-مروحية-في-غزة-أصاب-عيادة-في-مستوطنة-نيريم-1084712101.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار