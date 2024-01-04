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https://sputnikarabic.ae/20240104/بلينكن-يعتزم-القيام-بجولة-خارجية-في-الشرق-الأوسط-واليونان-وتركيا-1084711968.html
بلينكن يعتزم القيام بجولة خارجية في الشرق الأوسط واليونان وتركيا
بلينكن يعتزم القيام بجولة خارجية في الشرق الأوسط واليونان وتركيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، يعتزم السفر اليوم في جولة إلى الشرق الأوسط واليونان وتركيا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T18:42+0000
2024-01-04T18:42+0000
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وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "في وقت لاحق اليوم، سيغادر الوزير بلينكن في رحلته الرابعة إلى الشرق الأوسط، منذ الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى محطتين في أوروبا".وأضاف ميلر: "على مدار الأسبوع المقبل، سيزور الوزير تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، لعقد اجتماعات مع نظرائه الأجانب وغيرهم"، مشيرًا إلى أنه سيبحث التدابير الفورية لتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر.وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، عن عزم واشنطن إنشاء قواعد للطائرات المسيرة في عدد من مطارات الدول الأفريقية.وأشارت المصادر إلى أن أمريكا تسعى إلى استخدام مطارات عدد من الدول الأفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، لنشر طائرات استطلاع دون طيار.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نقلت هذه المزاعم عن مسؤولين أمريكيين وأفارقة، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مفاوضات أولية للسماح لطائرات المراقبة الأمريكية غير المسلحة باستخدام المطارات في غانا وساحل العاج وبنين".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بلينكن يعتزم القيام بجولة خارجية في الشرق الأوسط واليونان وتركيا

18:42 GMT 04.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnikوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، يعتزم السفر اليوم في جولة إلى الشرق الأوسط واليونان وتركيا.
وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "في وقت لاحق اليوم، سيغادر الوزير بلينكن في رحلته الرابعة إلى الشرق الأوسط، منذ الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى محطتين في أوروبا".
وأضاف ميلر: "على مدار الأسبوع المقبل، سيزور الوزير تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، لعقد اجتماعات مع نظرائه الأجانب وغيرهم"، مشيرًا إلى أنه سيبحث التدابير الفورية لتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر.

وأوضح أن بلينكن "يتطلع إلى مناقشة العديد من مجالات التعاون الثنائي والإقليمي مع نظرائه الأتراك، بما في ذلك الخطوات النهائية لاستكمال تصديق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، والمحادثات مع حكومة اليونان حول دعمها لأوكرانيا وحماية الملاحة البحرية الإقليمية".

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وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، عن عزم واشنطن إنشاء قواعد للطائرات المسيرة في عدد من مطارات الدول الأفريقية.
وأشارت المصادر إلى أن أمريكا تسعى إلى استخدام مطارات عدد من الدول الأفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، لنشر طائرات استطلاع دون طيار.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نقلت هذه المزاعم عن مسؤولين أمريكيين وأفارقة، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مفاوضات أولية للسماح لطائرات المراقبة الأمريكية غير المسلحة باستخدام المطارات في غانا وساحل العاج وبنين".
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