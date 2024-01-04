https://sputnikarabic.ae/20240104/تصفية-قيادي-بارز-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-بضربة-جوية-إسرائيلية-صورة-وفيديو-1084705581.html
تصفية قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي بضربة جوية إسرائيلية... صورة وفيديو
تصفية قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي بضربة جوية إسرائيلية... صورة وفيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، القضاء على قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، ممدوح لولو، بعد استهدافه بطائرة مسيرة. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T15:41+0000
2024-01-04T15:41+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمالي القطاع في حركة الجهاد الإسلامي".وأضاف أن "ممدوح لولو عمل مساعدا ومقربا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".وأكد أنه "تمت تصفيته من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة مركز النيران والاستخبارات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العامة وجهاز الأمن العام".يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، الثلاثاء الماضي.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240104/رئيس-المخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-المعلومات-التي-نحصل-عليها-تستهدف-أعداءنا-من-غزة-إلى-إيران-1084697780.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تصفية قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي بضربة جوية إسرائيلية... صورة وفيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، القضاء على قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، ممدوح لولو، بعد استهدافه بطائرة مسيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمالي القطاع في حركة الجهاد الإسلامي".
وأضاف أن "ممدوح لولو عمل مساعدا ومقربا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".
وأكد أنه "تمت تصفيته من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة مركز النيران والاستخبارات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العامة وجهاز الأمن العام".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري
واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، الثلاثاء الماضي.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة
.