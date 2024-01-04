https://sputnikarabic.ae/20240104/تعليقا-على-اغتيال-العاروري-برلماني-إسرائيلي-سنقضي-على-قادة-حماس-أينما-كانوا-1084689066.html

تعليقا على اغتيال العاروري.. برلماني إسرائيلي: سنقضي على قادة "حماس" أينما كانوا

تعليقا على اغتيال العاروري.. برلماني إسرائيلي: سنقضي على قادة "حماس" أينما كانوا

قال برلماني إسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستقضي على قادة حركة "حماس" أينما كانوا، وذلك تعليقا على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T07:02+0000

2024-01-04T07:02+0000

2024-01-04T07:02+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن داني دانون، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، قوله: "سنقضي على قادة حركة حماس في أي مكان كانوا".وشدد دانون، والذي شغل منصب سفير إسرائيل سابقا لدى الأمم المتحدة، على أن "هؤلاء القادة هالكون ورسالتنا بأن قادة حركة حماس سيقتلون ليس قولا وإنما ستكون فعلا"، على حد قوله.يشار إلى أن دانون قد صرح فور اغتيال العاروري في العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، مباركا عملية الاغتيال لكل من الجيش والشاباك والموساد معا، مؤيدا قتل كل من شارك في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240103/مسؤول-إسرائيلي-قطر-لم-تبلغنا-بتعليق-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-رغم-اغتيال-العاروري-1084680644.html

https://sputnikarabic.ae/20240102/حزب-الله-اللبناني-اغتيال-العاروري-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1084657995.html

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