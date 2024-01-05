https://sputnikarabic.ae/20240105/أردوغان-يبلغ-زيلينسكي-استعداد-تركيا-للعب-دور-الوسيط-لإحلال-السلام-في-أوكرانيا-1084738681.html

أردوغان يبلغ زيلينسكي استعداد تركيا للعب دور الوسيط لإحلال السلام في أوكرانيا

أردوغان يبلغ زيلينسكي استعداد تركيا للعب دور الوسيط لإحلال السلام في أوكرانيا

أخبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني، فلاديمير زينيلينسكي، اليوم الجمعة، ‏استعداد تركيا للقيام بدور الوسيط، واستضافة محادثات السلام، في إطار... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T19:21+0000

2024-01-05T19:21+0000

2024-01-05T19:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشار في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، إلى "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ويجب تمهيد الطريق أمام السلام"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.كما شدد أردوغان لزيلينسكي على "أهمية إعادة هيكلة ممر الحبوب وتشغيله من جديد، وأنه يواصل إجراء الاتصالات الدبلوماسية في هذا الصدد".وانتهت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، حيث أبلغت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتجديد الاتفاق.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن شروط الصفقة لم يتم الامتثال لها بالنسبة لموسكو، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، بسبب عدم استعداد الدول الغربية للوفاء بتعهداتها.وأكد بوتين مرارًا أن الغرب يقوم بتصدير جزء كبير من حبوب أوكرانيا إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي للصفقة - توفير الحبوب للبلدان المحتاجة - بما في ذلك البلدان الأفريقية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230823/أردوغان-تركيا-عازمة-على-مواصلة-جهودها-في-الوساطة-بشأن-أوكرانيا--1080367578.html

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رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم