https://sputnikarabic.ae/20240105/تعليق-حركة-المرور-على-جسر-القرم-مؤقتا-1084740465.html
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة
أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، ليل الجمعة/السبت، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T22:06+0000
2024-01-05T22:06+0000
2024-01-05T22:26+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
حركة المرور الرئيسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على "تلغرام"، "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا".ولم يتم ذكر الأسباب.وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وفي وقت لاحق، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة.يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو/تموز من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ الهجوم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240102/اعتراض-صاروخ-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1084658438.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, حركة المرور الرئيسية
جمهورية القرم الروسية, روسيا, حركة المرور الرئيسية
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة
22:06 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 22:26 GMT 05.01.2024)
أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، ليل الجمعة/السبت، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على "تلغرام"، "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا
".
وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
وفي وقت لاحق، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة.
يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو/تموز من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.
واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ الهجوم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.