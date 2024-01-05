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https://sputnikarabic.ae/20240105/الرئيس-الإيراني-طهران-ستحدد-متى-وأين-ستنتقم-لتفجيرات-كرمان-1084739945.html
الرئيس الإيراني: طهران ستحدد متى وأين ستنتقم لتفجيرات كرمان
الرئيس الإيراني: طهران ستحدد متى وأين ستنتقم لتفجيرات كرمان
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن "وقت ومكان الرد على الهجوم الإرهابي ‏المأساوي الأخير في كرمان الإيرانية ستحددهما القوات المسلحة... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T21:29+0000
2024-01-05T21:29+0000
إبراهيم رئيسي
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وأضاف في كلمته أمام جنازة 89 شخصا قتلوا في هجوم إرهابي في مدينة كرمان الجنوبية في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن "الناس يشكلون "أهم عنصر في السلطة" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع مشيرا إلى أن "الأعداء قد لاحظوا بالفعل واختبروا حجم قوة إيران"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفيما يتعلق بانتقام إيران من الهجوم الإرهابي في كرمان، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "القوات المسلحة الإيرانية تأخذ زمام المبادرة، وستحدد وقت ومكان الرد".وأسفر التفجيران المزدوجان، اللذان وقعا يوم الأربعاء الماضي، في احتفالية أقيمت لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عن وفاة 89 شخص، من بينهم 9 أطفال، وإصابة ما يقرب من 300 شخص، بعضهم في حالة حرجة.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، أمس الخميس، مسؤوليته عن الهجوم.وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حذر من أن "من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي سيتلقون ردا شديدا".
https://sputnikarabic.ae/20240105/إيران-تعلن-القبض-على-بعض-العملاء-المرتبطين-بتفجيرات-كرمان-1084731518.html
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إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني: طهران ستحدد متى وأين ستنتقم لتفجيرات كرمان

21:29 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن "وقت ومكان الرد على الهجوم الإرهابي ‏المأساوي الأخير في كرمان الإيرانية ستحددهما القوات المسلحة الإيرانية".‏
وأضاف في كلمته أمام جنازة 89 شخصا قتلوا في هجوم إرهابي في مدينة كرمان الجنوبية في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن "الناس يشكلون "أهم عنصر في السلطة" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع مشيرا إلى أن "الأعداء قد لاحظوا بالفعل واختبروا حجم قوة إيران"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفيما يتعلق بانتقام إيران من الهجوم الإرهابي في كرمان، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "القوات المسلحة الإيرانية تأخذ زمام المبادرة، وستحدد وقت ومكان الرد".
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
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وأسفر التفجيران المزدوجان، اللذان وقعا يوم الأربعاء الماضي، في احتفالية أقيمت لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عن وفاة 89 شخص، من بينهم 9 أطفال، وإصابة ما يقرب من 300 شخص، بعضهم في حالة حرجة.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، أمس الخميس، مسؤوليته عن الهجوم.
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حذر من أن "من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي سيتلقون ردا شديدا".
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