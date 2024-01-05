https://sputnikarabic.ae/20240105/سيول-تأمر-بإخلاء-جزيرة-بسبب-تدريبات-قرب-حدودها-مع-كوريا-الشمالية-1084716375.html
سيئول تأمر بإخلاء جزيرة بسبب تدريبات قرب حدودها مع كوريا الشمالية
سيئول تأمر بإخلاء جزيرة بسبب تدريبات قرب حدودها مع كوريا الشمالية
دعت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، المدنيين في جزيرة يونبيونغ إلى الإخلاء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية نحو 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي للجزيرة، وفقًا... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T04:52+0000
2024-01-05T04:52+0000
2024-01-05T05:14+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وقال مسؤول في وزارة الدفاع: "أُطلقت نحو 200 قذيفة من قبل كوريا الشمالية (قرب) جزيرة يونبيونغ"، فيما أفاد مسؤولون محليون في يونبيونغ لوسائل إعلام بأنه تم طلب إخلاءالجزيرة من المدنيين.وفي وقت سابق، اليوم، دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى توسيع إنتاج منصات إطلاق الصواريخ استعدادًا لـ "مواجهة عسكرية" مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، قول كيم إن زيادة قدرة إنتاج المنصات الإطلاق مهمة "نظرًا للوضع الخطير الحالي الذي يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة بشكل أكثر حزمًا لمواجهة عسكرية مع العدو".تأتي هذه التطورات في ظل توترات بين الكوريتين على أحد أقصى مستوياتها في عقود، بعد أن أعلن كيم البلاد دولة نووية وقام بإطلاق عدة صواريخ باليستية متقدمة.
https://sputnikarabic.ae/20240105/-زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بزيادة-إنتاج-قاذفات-الصواريخ-استعدادا-لمواجهة-عسكرية-مع-واشنطن-وسيول-1084716244.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
سيئول تأمر بإخلاء جزيرة بسبب تدريبات قرب حدودها مع كوريا الشمالية
04:52 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 05:14 GMT 05.01.2024)
دعت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، المدنيين في جزيرة يونبيونغ إلى الإخلاء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية نحو 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي للجزيرة، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع: "أُطلقت نحو 200 قذيفة من قبل كوريا الشمالية (قرب) جزيرة يونبيونغ"، فيما أفاد مسؤولون محليون في يونبيونغ لوسائل إعلام بأنه تم طلب إخلاءالجزيرة من المدنيين.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى توسيع إنتاج منصات إطلاق الصواريخ استعدادًا لـ "مواجهة عسكرية" مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، قول كيم إن زيادة قدرة إنتاج المنصات الإطلاق مهمة "نظرًا للوضع الخطير الحالي الذي يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة بشكل أكثر حزمًا لمواجهة عسكرية مع العدو".
تأتي هذه التطورات في ظل توترات بين الكوريتين على أحد أقصى مستوياتها
في عقود، بعد أن أعلن كيم البلاد دولة نووية وقام بإطلاق عدة صواريخ باليستية متقدمة.