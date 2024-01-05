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https://sputnikarabic.ae/20240105/-زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بزيادة-إنتاج-قاذفات-الصواريخ-استعدادا-لمواجهة-عسكرية-مع-واشنطن-وسيول-1084716244.html
زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ استعدادا لمواجهة عسكرية مع واشنطن وسيول
زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ استعدادا لمواجهة عسكرية مع واشنطن وسيول
دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى توسيع إنتاج منصات إطلاق الصواريخ استعدادًا لـ "مواجهة عسكرية" مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T04:28+0000
2024-01-05T04:31+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، قول كيم إن زيادة قدرة إنتاج المنصات الإطلاق مهمة "نظرًا للوضع الخطير الحالي الذي يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة بشكل أكثر حزمًا لمواجهة عسكرية مع العدو".وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية كيم وابنته جو آي وهما يتجولان في مصنع ينتج منصات الإطلاق التي تُستخدم للصواريخ البالستية، مشيدًا بـ "الدفعة الديناميكية لزيادة الإنتاج" من الأسلحة.وأضافت الوكالة أنه "حدد الخطة الفورية لإنتاج مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق والخطة الإنتاجية طويلة الأمد ومهمة توسيع قدرة الإنتاج" لتعزيز الردع النووي للبلاد.تأتي هذه التطورات في ظل توترات بين الكوريتين على أحد أقصى مستوياتها في عقود، بعد أن أعلن كيم البلاد دولة نووية وقام بإطلاق عدة صواريخ باليستية متقدمة.
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ استعدادا لمواجهة عسكرية مع واشنطن وسيول

04:28 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 04:31 GMT 05.01.2024)
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / STR
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دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى توسيع إنتاج منصات إطلاق الصواريخ استعدادًا لـ "مواجهة عسكرية" مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، قول كيم إن زيادة قدرة إنتاج المنصات الإطلاق مهمة "نظرًا للوضع الخطير الحالي الذي يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة بشكل أكثر حزمًا لمواجهة عسكرية مع العدو".
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وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية كيم وابنته جو آي وهما يتجولان في مصنع ينتج منصات الإطلاق التي تُستخدم للصواريخ البالستية، مشيدًا بـ "الدفعة الديناميكية لزيادة الإنتاج" من الأسلحة.
وأضافت الوكالة أنه "حدد الخطة الفورية لإنتاج مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق والخطة الإنتاجية طويلة الأمد ومهمة توسيع قدرة الإنتاج" لتعزيز الردع النووي للبلاد.
تأتي هذه التطورات في ظل توترات بين الكوريتين على أحد أقصى مستوياتها في عقود، بعد أن أعلن كيم البلاد دولة نووية وقام بإطلاق عدة صواريخ باليستية متقدمة.
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