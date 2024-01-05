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https://sputnikarabic.ae/20240105/مدرب-ليفربول-يتمنى-خروج-مصر-مبكرا-من-كأس-الأمم-الأفريقية-1084735710.html
مدرب "ليفربول" يتمنى خروج مصر مبكرا من كأس الأمم الأفريقية
مدرب "ليفربول" يتمنى خروج مصر مبكرا من كأس الأمم الأفريقية
قدم المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، إجابة صريحة للغاية، ‏عندما سئل عن التوقيت الذي يريد فيه إقصاء هدافه المصري،... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T17:12+0000
2024-01-05T17:12+0000
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رياضة
مصر
الأخبار
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وقال كلوب، في تصريحات للصحفيين، إنه يتمنى خروج صلاح الذي يشارك في منتخب مصر، من البطولة المقامة في ساحل العاج في وقت مبكر، وذلك لكي يتمكن من استعادته سريعا لصالح "ليفربول"، وفقا لموقع "جول".وأوضح مازحًا: "إذا قلت إنني أتمنى له حظا سعيدا سأكذب، أتمنى خروجه من دور المجموعات، لكن هذا لن يحدث على الأرجح".وأردف كلوب: "أتمنى عودته في حالة جيدة، أنا متفائل بالعثور على حلول لتعويضه، لكن يجب إظهار قدرتنا على ذلك".وينطلق مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العام الحالي في ساحل العاج، يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة فريق موزمبيق.وبسبب مشاركة محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية 2023، من المحتمل أن يغيب المهاجم عن 8 مباريات مع فريقه "ليفربول"، بما في ذلك مباراة كبيرة مع أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد يؤدي غيابه إلى عرقلة طموحات "الريدز" في اللقب، على جبهات متعددة.
https://sputnikarabic.ae/20231218/جوزيه-مورينيو-يكشف-عن-خوضه-حربا-من-أجل-محمد-صلاح-1084236811.html
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رياضة, مصر, الأخبار, ليفربول
رياضة, مصر, الأخبار, ليفربول

مدرب "ليفربول" يتمنى خروج مصر مبكرا من كأس الأمم الأفريقية

17:12 GMT 05.01.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFFالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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قدم المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، إجابة صريحة للغاية، ‏عندما سئل عن التوقيت الذي يريد فيه إقصاء هدافه المصري، محمد صلاح، من بطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.
وقال كلوب، في تصريحات للصحفيين، إنه يتمنى خروج صلاح الذي يشارك في منتخب مصر، من البطولة المقامة في ساحل العاج في وقت مبكر، وذلك لكي يتمكن من استعادته سريعا لصالح "ليفربول"، وفقا لموقع "جول".
وأوضح مازحًا: "إذا قلت إنني أتمنى له حظا سعيدا سأكذب، أتمنى خروجه من دور المجموعات، لكن هذا لن يحدث على الأرجح".
وأردف كلوب: "أتمنى عودته في حالة جيدة، أنا متفائل بالعثور على حلول لتعويضه، لكن يجب إظهار قدرتنا على ذلك".
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وينطلق مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العام الحالي في ساحل العاج، يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة فريق موزمبيق.
وبسبب مشاركة محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية 2023، من المحتمل أن يغيب المهاجم عن 8 مباريات مع فريقه "ليفربول"، بما في ذلك مباراة كبيرة مع أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد يؤدي غيابه إلى عرقلة طموحات "الريدز" في اللقب، على جبهات متعددة.
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