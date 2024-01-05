https://sputnikarabic.ae/20240105/مسؤول-عماني-يوضح-أهداف-السلطنة-في-مجال-صناعات-الفضاء-1084736708.html

مسؤول عماني يوضح أهداف السلطنة في مجال صناعات الفضاء

مسؤول عماني يوضح أهداف السلطنة في مجال صناعات الفضاء

تستضيف سلطنة عمان في الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، ‏مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، والذي يهدف إلى الترويج لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط، ‏وإبراز... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

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ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 400 خبير وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء، من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول العالم.وحول أهداف المؤتمر وما تحققه السلطنة منه، قال عضو إدارة غرفة الصناعة والتجارة في سلطنة عمان، خلفان الطوقي، إن "اهتمام سلطنة عمان باقتصاديات الفضاء يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها موقعها الجغرافي القريب من خط الاستواء، ما يمنحها الأفضلية".وأشار الطوقي إلى أن "السلطنة تسعى لتصبح المركز المحوري لصناعات الفضاء في المنطقة والعالم".وشدد على أن "المؤتمر المرتقب تنظيمه يسلط الضوء على السلطنة، كما سيكون لها نصيبها من أي مبادرات في مجال الفضاء، مستقبلا".ووفق المتحدث، فإن "المؤتمر يسعى لتحقيق رؤية وأهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للفضاء"."كما يهدف للتعرف على الفرص الاستثمارية للقطاع في المنطقة، وتسليط الضوء على سلطنة عمان كبوابة إقليمية للخدمات والتطبيقات الفضائية، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية والإقليمية والمحلية الفاعلة في قطاع الفضاء"، بحسب خلفان الطوقي.

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