https://sputnikarabic.ae/20240105/مسؤول-عماني-يوضح-أهداف-السلطنة-في-مجال-صناعات-الفضاء-1084736708.html
مسؤول عماني يوضح أهداف السلطنة في مجال صناعات الفضاء
مسؤول عماني يوضح أهداف السلطنة في مجال صناعات الفضاء
تستضيف سلطنة عمان في الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، والذي يهدف إلى الترويج لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط، وإبراز... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T18:01+0000
2024-01-05T18:01+0000
2024-01-05T18:01+0000
حصري
سلطنة عمان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101526/58/1015265819_0:460:2005:1588_1920x0_80_0_0_9340805f3b4e7b993fd24144d637dee1.jpg
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 400 خبير وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء، من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول العالم.وحول أهداف المؤتمر وما تحققه السلطنة منه، قال عضو إدارة غرفة الصناعة والتجارة في سلطنة عمان، خلفان الطوقي، إن "اهتمام سلطنة عمان باقتصاديات الفضاء يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها موقعها الجغرافي القريب من خط الاستواء، ما يمنحها الأفضلية".وأشار الطوقي إلى أن "السلطنة تسعى لتصبح المركز المحوري لصناعات الفضاء في المنطقة والعالم".وشدد على أن "المؤتمر المرتقب تنظيمه يسلط الضوء على السلطنة، كما سيكون لها نصيبها من أي مبادرات في مجال الفضاء، مستقبلا".ووفق المتحدث، فإن "المؤتمر يسعى لتحقيق رؤية وأهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للفضاء"."كما يهدف للتعرف على الفرص الاستثمارية للقطاع في المنطقة، وتسليط الضوء على سلطنة عمان كبوابة إقليمية للخدمات والتطبيقات الفضائية، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية والإقليمية والمحلية الفاعلة في قطاع الفضاء"، بحسب خلفان الطوقي.
https://sputnikarabic.ae/20230616/وصول-أول-رائدي-فضاء-سعوديين-إلى-المملكة-بعد-نجاح-رحلتهما-صور-وفيديو-1078199855.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101526/58/1015265819_0:272:2005:1776_1920x0_80_0_0_85f526c22635c16b7dafcec6e91aac4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسؤول عماني يوضح أهداف السلطنة في مجال صناعات الفضاء
حصري
تستضيف سلطنة عمان في الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، والذي يهدف إلى الترويج لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط، وإبراز دور سلطنة عمان كبوابة استراتيجية لجذب الاستثمارات في القطاع.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 400 خبير وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء، من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول العالم.
وحول أهداف المؤتمر وما تحققه السلطنة منه، قال عضو إدارة غرفة الصناعة والتجارة في سلطنة عمان، خلفان الطوقي، إن "اهتمام سلطنة عمان باقتصاديات الفضاء يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها موقعها الجغرافي القريب من خط الاستواء، ما يمنحها الأفضلية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك مساحات شاسعة في السلطنة قريبة من المسطحات المائية يمكن استثمارها، كما أنها عرضة للأحداث البيئية والمدارية أكثر من غيرها من الدول المحيطة".
وأشار الطوقي إلى أن "السلطنة تسعى لتصبح المركز المحوري لصناعات الفضاء في المنطقة والعالم".
وشدد على أن "المؤتمر المرتقب تنظيمه يسلط الضوء على السلطنة، كما سيكون لها نصيبها من أي مبادرات في مجال الفضاء، مستقبلا".
ويرى أن "استضافة مثل هذه المؤتمرات في السلطنة يعد بمثابة أرضية علمية توفر البيانات الدقيقة لأية مشروعات مستقبلية في الإطار، من خلال الورش والأبحاث التي تنظم واستفادة الكوادر المحلية".
ووفق المتحدث، فإن "المؤتمر يسعى لتحقيق رؤية وأهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للفضاء".
"كما يهدف للتعرف على الفرص الاستثمارية للقطاع في المنطقة، وتسليط الضوء على سلطنة عمان كبوابة إقليمية للخدمات والتطبيقات الفضائية، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية والإقليمية والمحلية الفاعلة في قطاع الفضاء"، بحسب خلفان الطوقي.