وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى المملكة بعد نجاح رحلتهما... صور وفيديو
© AFP 2023 / GREGG NEWTONأول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ترسل قبلاتها لأفراد أسرتها عند وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 21 مايو/ أيار 2023
أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ترسل قبلاتها لأفراد أسرتها عند وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 21 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / GREGG NEWTON
وصل أول رائدي فضاء سعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى أرض بلدهما، اليوم الجمعة، بعد نجاح رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.
ونشرت وسائل إعلام سعودية محلية، لحظة وصول برناوي والقرني إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، وتم استقبالهما بترحاب كبير، في حضور عدد من المسؤولين السعوديين، منهم رئيس هيئة الأركان السعودي، الفريق أول ركن فياض الرويلي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، عبد الله عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد بن سعود التميمي.
فيديو | رائدا الفضاء السعوديان #علي_القرني و #ريانة_برناوي يصلان إلى الرياض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/9FsIbMp5Rx— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
فيديو | "أنتم فخر وتاج رؤوسنا"..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
مشاعر عم رائد الفضاء علي القرني
لحظة استقبال رائدي الفضاء في مطار الملك خالد الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/HmropWpnuW
معالي @aalswaha ومعالي @msTamimi يستقبلان رائدي الفضاء السعوديين، بعد انتهاء مهمتهما العلمية في الفضاء، وعودتهما إلى أرض الوطن.— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) June 16, 2023
السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/87dttqLyz7
ونشرت أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، على "تويتر" صورة من لحظة عودتها إلى بلادها، وكتبت معها: "بتوفيق الله أنهينا رحلتنا نحو الفضاء، ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا".
بتوفيق الله أنهينا رحلتنا #نحو_الفضاء ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا 🇸🇦 🤍 pic.twitter.com/FUlvC7PkKN— RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) June 16, 2023
يشار إلى أن ريانة برناوي (34 عاما) هي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وبرفقة مواطنها علي القرني، وصلت برناوي أول رائدة فضاء عربية إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.
وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني.