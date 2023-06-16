https://sputnikarabic.ae/20230616/وصول-أول-رائدي-فضاء-سعوديين-إلى-المملكة-بعد-نجاح-رحلتهما-صور-وفيديو-1078199855.html

وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى المملكة بعد نجاح رحلتهما... صور وفيديو

وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى المملكة بعد نجاح رحلتهما... صور وفيديو

وصل أول رائدي فضاء سعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى أرض بلدهما، اليوم ‏الجمعة، بعد نجاح رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

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ونشرت وسائل إعلام سعودية محلية، لحظة وصول برناوي والقرني إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، وتم استقبالهما بترحاب كبير، في حضور عدد من المسؤولين السعوديين، منهم رئيس هيئة الأركان السعودي، الفريق أول ركن فياض الرويلي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، عبد الله عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد بن سعود التميمي.ونشرت أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، على "تويتر" صورة من لحظة عودتها إلى بلادها، وكتبت معها: "بتوفيق الله أنهينا رحلتنا نحو الفضاء، ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا".يشار إلى أن ريانة برناوي (34 عاما) هي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وبرفقة مواطنها علي القرني، وصلت برناوي أول رائدة فضاء عربية إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني.

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