https://sputnikarabic.ae/20240106/أمريكا-تسقط-طائرة-مسيرة-أطلقتها-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-البحر-الأحمر-1084762113.html

أمريكا تسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر

أمريكا تسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن سفينة "يو إس إس لابون"، أسقطت مسيرة انطلقت من المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالقرب من... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T18:15+0000

2024-01-06T18:15+0000

2024-01-06T18:44+0000

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس": "في 6 يناير(كانون الثاني لبجاري)، في حوالي الساعة 9:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أُسقطت طائرة دون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران، دفاعًا عن النفس من قبل سفينة "يو إس إس لابون" في المياه الدولية، جنوب البحر الأحمر، على مقربة من السفن التجارية المتعددة".وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240106/هيئة-ملاحة-بريطانية-تحث-السفن-في-البحر-الأحمر-على-توخي-الحذر-والإبلاغ-عن-أي-نشاط-مشبوه-1084758374.html

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