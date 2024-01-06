https://sputnikarabic.ae/20240106/أنصار-الله-تتوعد-واشنطن-بدفع-ثمن-استهداف-زوارقها-في-البحر-الأحمر-1084766924.html

"أنصار الله" تتوعد واشنطن بدفع ثمن استهداف زوارقها في البحر الأحمر

"أنصار الله" تتوعد واشنطن بدفع ثمن استهداف زوارقها في البحر الأحمر

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أمريكا بدفع ثمن استهداف زوارقها الحربية، ما أدى إلى مقتل 10 من قواتها، مؤكدة استمرار عملياتها في "منع مرور السفن... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T20:02+0000

2024-01-06T20:02+0000

2024-01-06T20:02+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844667_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_1e14bded5108f9ee7b730fc0702ed54e.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا لقيادات قوات الجماعة بثها تلفزيون "المسيرة": "دماء شهداء القوات البحرية دشنت معركة جديدة مع العدو الأمريكي والرد عليه آت لا محالة، العدو الأمريكي سيدفع الثمن باستهدافه القوات البحرية اليمنية وقد فتح على نفسه بابا لن يستطيع إغلاقه".وأعلن المشاط استمرار "أنصار الله" في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحر الأحمر، قائلا: "مستمرون في موقفنا في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني ولن نتوقف حتى يتوقف العدوان والحصار عن غزة".وتابع المشاط، بالقول: "نؤكد أنه لن تمر أي سفينة إسرائيلية أو مرتبطة به أو متجهة إلى موانئه مهما كان الثمن".ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد أيام، من توجيه أمريكا و11 دولة حليفة لها هي أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الأربعاء الماضي، تحذيرًا إلى الجماعة من شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، مطالبةً إياها بـ"الإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة"، محملةً "أنصار الله" العواقب إذا استمرت في "تهديد الاقتصاد العالمي".وجاء البيان التحذيري، بعد ساعات من تبني "أنصار الله" هجومًا على سفينة تحمل اسم "سي إم أي سي جي إم تيج"، قالت الحركة إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قوات "أنصار الله"، مؤكدة الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاج قطاع غزة من غذاء ودواء.

https://sputnikarabic.ae/20240106/أمريكا-تسقط-طائرة-مسيرة-أطلقتها-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-البحر-الأحمر-1084762113.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية