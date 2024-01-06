https://sputnikarabic.ae/20240106/السيسي-يزور-معسكر-منتخب-مصر-لدعمهم-قبل-بطولة-أمم-أفريقيا-فيديو--1084747564.html
السيسي يزور معسكر منتخب مصر لدعمهم قبل بطولة أمم أفريقيا... فيديو
السيسي يزور معسكر منتخب مصر لدعمهم قبل بطولة أمم أفريقيا... فيديو
زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مقر بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، الذي يستعد لخوض غمار منافشات كأس أمم أفريقيا 2023. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T11:43+0000
2024-01-06T11:43+0000
2024-01-06T11:43+0000
مجتمع
الرئيس عبدالفتاح السيسي
منتخب مصر الوطني
رياضة
الأخبار
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وفي حديثه مع اللاعبين، أكد السيسي على ضرورة تحمل المسؤولية من أجل رفعة اسم مصر في البطولة.وقال الرئيس المصري إن كرة القدم لعبة جماهيرية ولها تأثير كبير، مبينًا أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب وحصد البطولة القارية الغائبة عن مصر.كما طالب السيسي اللاعبين والجهاز الفني، ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.ويقيم منتخب مصر معسكره حاليا بمدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي تقام خلال الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبل.وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا غدا الأحد، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في البطولة.وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.
https://sputnikarabic.ae/20240106/كلوب-مازحا-أتمنى-خروج-مصر-مبكرا-من-بطولة-أمم-أفريقيا-فيديو-1084747137.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, منتخب مصر الوطني, رياضة, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, منتخب مصر الوطني, رياضة, الأخبار
السيسي يزور معسكر منتخب مصر لدعمهم قبل بطولة أمم أفريقيا... فيديو
زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مقر بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، الذي يستعد لخوض غمار منافشات كأس أمم أفريقيا 2023.
وفي حديثه مع اللاعبين، أكد السيسي
على ضرورة تحمل المسؤولية من أجل رفعة اسم مصر في البطولة.
وقال الرئيس المصري إن كرة القدم لعبة جماهيرية ولها تأثير كبير، مبينًا أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب وحصد البطولة القارية الغائبة عن مصر.
كما طالب السيسي اللاعبين والجهاز الفني، ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.
ويقيم منتخب مصر معسكره حاليا بمدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا
التي تقام خلال الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبل.
وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا غدا الأحد، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في البطولة.
وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.