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https://sputnikarabic.ae/20240106/كلوب-مازحا-أتمنى-خروج-مصر-مبكرا-من-بطولة-أمم-أفريقيا-فيديو-1084747137.html
كلوب مازحا: أتمنى خروج مصر مبكرا من بطولة أمم أفريقيا... فيديو
كلوب مازحا: أتمنى خروج مصر مبكرا من بطولة أمم أفريقيا... فيديو
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، مازحاً، إنه لا يتمنى حظا سعيدا للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T10:39+0000
2024-01-06T10:39+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
منتخب مصر الوطني
رياضة
الأخبار
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال في كأس إنجلترا، المقررة غدا الأحد.وأضاف كلوب: "قلت لهما إذا تمنيت لكما حظا سعيدا فسيكون ذلك كذبا".واستدرك، "أتمنى لهما حظا سعيدا وآمل أن يعودا بصحة جيدة، أنا متأكد من أننا سنجد طريقة لاستبدالهما وعلينا أن نُظهر ذلك".ويغيب محمد صلاح ليقود "الفراعنة" في كأس أفريقيا المقررة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط.في حين يشارك زميله واتارو إندو مع اليابان في كأس آسيا، التي تنطلق بدورها في 12 يناير حتى 10 فبراير، ومن المتوقع أن يصل المنتخبان إلى أدوار متقدمة.وقد يعني ذلك أن صلاح وإندو قد لا يعودان حتى الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240104/كاف-يعلن-زيادات-ضخمة-في-جوائز-بطولة-أمم-أفريقيا-1084703526.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منتخب مصر الوطني, رياضة, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منتخب مصر الوطني, رياضة, الأخبار

كلوب مازحا: أتمنى خروج مصر مبكرا من بطولة أمم أفريقيا... فيديو

10:39 GMT 06.01.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFFالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، مازحاً، إنه لا يتمنى حظا سعيدا للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال في كأس إنجلترا، المقررة غدا الأحد.
وأضاف كلوب: "قلت لهما إذا تمنيت لكما حظا سعيدا فسيكون ذلك كذبا".

وتابع: "من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجا من دور المجموعات، لكن ذلك غالباً غير ممكن. يُمكنهما الفوز (باللقبين)".

واستدرك، "أتمنى لهما حظا سعيدا وآمل أن يعودا بصحة جيدة، أنا متأكد من أننا سنجد طريقة لاستبدالهما وعلينا أن نُظهر ذلك".
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"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
4 يناير, 14:32 GMT
ويغيب محمد صلاح ليقود "الفراعنة" في كأس أفريقيا المقررة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط.
في حين يشارك زميله واتارو إندو مع اليابان في كأس آسيا، التي تنطلق بدورها في 12 يناير حتى 10 فبراير، ومن المتوقع أن يصل المنتخبان إلى أدوار متقدمة.
وقد يعني ذلك أن صلاح وإندو قد لا يعودان حتى الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.
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