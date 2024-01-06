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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الكرملين-بوتين-يلتقي-عائلات-العسكريين-الروس-الذين-فقدوا-حياتهم-بأوكرانيا-عشية-عيد-الميلاد-1084768810.html
الكرملين: بوتين يلتقي عائلات العسكريين الروس الذين فقدوا حياتهم بأوكرانيا عشية عيد الميلاد
الكرملين: بوتين يلتقي عائلات العسكريين الروس الذين فقدوا حياتهم بأوكرانيا عشية عيد الميلاد
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T21:51+0000
2024-01-06T21:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، إن "فلاديمير بوتين التقى عشية عيد الميلاد في مقر إقامة نوفو أوغاريفو مع عائلات أبطال روسيا، الذين لقوا ضحوا بحياتهم في العملية العسكرية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-6-صواريخ-أوكرانية-من-طراز-نبتون-فوق-البحر-الأسود-1084758226.html
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الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, روسيا
الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, روسيا

الكرملين: بوتين يلتقي عائلات العسكريين الروس الذين فقدوا حياتهم بأوكرانيا عشية عيد الميلاد

21:51 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في مقر إقامته بضواحي موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، إن "فلاديمير بوتين التقى عشية عيد الميلاد في مقر إقامة نوفو أوغاريفو مع عائلات أبطال روسيا، الذين لقوا ضحوا بحياتهم في العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى بعد ذلك محادثات مستفيضة مع عائلات العسكريين الروس وتواصل مع زوجاتهم وأطفالهم ودعاهم إلى العشاء، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وعائلات العسكريين الروس سيكونون حاضرين في قداس عيد الميلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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