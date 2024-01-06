https://sputnikarabic.ae/20240106/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-6-صواريخ-أوكرانية-من-طراز-نبتون-فوق-البحر-الأسود-1084758226.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 6 صواريخ أوكرانية من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 6 صواريخ أوكرانية من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T15:48+0000
2024-01-06T15:48+0000
2024-01-06T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 6 يناير(كانون الثاني) 2024، في حوالي الساعة 17.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "نبتون" المضادة للسفن ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتابع البيان: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من كشف وتدمير ستة صواريخ من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".ويوم أمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام ضرب الأراضي الروسية بصواريخ "نبتون"، وتعترض الدفاعات الجوية الروسية باستمرار القذائف التي يطلقها الأوكرانيون وتدمرها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-أربعة-صواريخ-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1084740632.html
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روسيا, العالم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 6 صواريخ أوكرانية من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
15:48 GMT 06.01.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 06.01.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 6 يناير(كانون الثاني) 2024، في حوالي الساعة 17.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "نبتون" المضادة للسفن ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وتابع البيان: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من كشف وتدمير ستة صواريخ من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
ويوم أمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام ضرب الأراضي الروسية بصواريخ "نبتون"، وتعترض الدفاعات الجوية الروسية باستمرار القذائف التي يطلقها الأوكرانيون وتدمرها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، التي حددت موسكو منذ إطلاقها،
في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.