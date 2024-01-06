https://sputnikarabic.ae/20240106/بوتين-يعتبر-لقائه-مع-عائلات-العسكريين-الروس-إشارة-واضحة-على-دعم-القوات-الروسية-بأوكرانيا-1084769156.html
بوتين يعتبر لقائه مع عائلات العسكريين الروس إشارة واضحة على دعم القوات الروسية بأوكرانيا
بوتين يعتبر لقائه مع عائلات العسكريين الروس إشارة واضحة على دعم القوات الروسية بأوكرانيا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع عائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على ضرورة تقديم الدعم... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T22:10+0000
2024-01-06T22:10+0000
2024-01-06T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
العسكريين
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نوفو أوغاريفو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع عائلات العسكريين الروس عشية عيد الميلاد: "كما تعلمون، فإن هناك العديد من رجالنا الشجعان والأبطال مقاتلي روسيا، يدافعون والسلاح في أيديهم عن مصالح بلادنا في هذه اللحظة خلال العيد، ولذلك أود أولا وقبل كل شيء أن نهنئ معا جميع هؤلاء بهذا العيد".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في مقر إقامته بضواحي موسكو.وقال بيسكوف، إن "فلاديمير بوتين التقى عشية عيد الميلاد في مقر إقامة نوفو أوغاريفو مع عائلات أبطال روسيا، الذين لقوا ضحوا بحياتهم في العملية العسكرية الخاصة".وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى بعد ذلك محادثات مستفيضة مع عائلات العسكريين الروس وتواصل مع زوجاتهم وأطفالهم ودعاهم إلى العشاء، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وعائلات العسكريين الروس سيكونون حاضرين في قداس عيد الميلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الكرملين-بوتين-يلتقي-عائلات-العسكريين-الروس-الذين-فقدوا-حياتهم-بأوكرانيا-عشية-عيد-الميلاد-1084768810.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, العسكريين
روسيا, فلاديمير بوتين, العسكريين
بوتين يعتبر لقائه مع عائلات العسكريين الروس إشارة واضحة على دعم القوات الروسية بأوكرانيا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع عائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على ضرورة تقديم الدعم لعائلات جميع المشاركين في العملية العسكرية.
نوفو أوغاريفو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع عائلات العسكريين الروس عشية عيد الميلاد: "كما تعلمون، فإن هناك العديد من رجالنا الشجعان والأبطال مقاتلي روسيا، يدافعون والسلاح في أيديهم عن مصالح بلادنا في هذه اللحظة
خلال العيد، ولذلك أود أولا وقبل كل شيء أن نهنئ معا جميع هؤلاء بهذا العيد".
وأضاف "ثانيا أود أن يكون لقاؤنا هذا إشارة واضحة ومفهومة لجميع زملائي في جميع أنحاء أراضي روسيا الشاسعة، وعلى كافة المستويات للتأكد من أنهم متواجدون دائما وفي كل مكان بجانبكم".
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في مقر إقامته بضواحي موسكو.
وقال بيسكوف، إن "فلاديمير بوتين التقى عشية عيد الميلاد في مقر إقامة نوفو أوغاريفو مع عائلات أبطال روسيا، الذين لقوا ضحوا بحياتهم في العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى بعد ذلك محادثات مستفيضة مع عائلات العسكريين الروس وتواصل مع زوجاتهم وأطفالهم ودعاهم إلى العشاء، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وعائلات العسكريين الروس سيكونون حاضرين في قداس عيد الميلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.