https://sputnikarabic.ae/20240106/بوتين-يعتبر-لقائه-مع-عائلات-العسكريين-الروس-إشارة-واضحة-على-دعم-القوات-الروسية-بأوكرانيا-1084769156.html

بوتين يعتبر لقائه مع عائلات العسكريين الروس إشارة واضحة على دعم القوات الروسية بأوكرانيا

بوتين يعتبر لقائه مع عائلات العسكريين الروس إشارة واضحة على دعم القوات الروسية بأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع عائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على ضرورة تقديم الدعم... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T22:10+0000

2024-01-06T22:10+0000

2024-01-06T22:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

العسكريين

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نوفو أوغاريفو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع عائلات العسكريين الروس عشية عيد الميلاد: "كما تعلمون، فإن هناك العديد من رجالنا الشجعان والأبطال مقاتلي روسيا، يدافعون والسلاح في أيديهم عن مصالح بلادنا في هذه اللحظة خلال العيد، ولذلك أود أولا وقبل كل شيء أن نهنئ معا جميع هؤلاء بهذا العيد".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في مقر إقامته بضواحي موسكو.وقال بيسكوف، إن "فلاديمير بوتين التقى عشية عيد الميلاد في مقر إقامة نوفو أوغاريفو مع عائلات أبطال روسيا، الذين لقوا ضحوا بحياتهم في العملية العسكرية الخاصة".وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى بعد ذلك محادثات مستفيضة مع عائلات العسكريين الروس وتواصل مع زوجاتهم وأطفالهم ودعاهم إلى العشاء، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وعائلات العسكريين الروس سيكونون حاضرين في قداس عيد الميلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/الكرملين-بوتين-يلتقي-عائلات-العسكريين-الروس-الذين-فقدوا-حياتهم-بأوكرانيا-عشية-عيد-الميلاد-1084768810.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, العسكريين