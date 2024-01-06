https://sputnikarabic.ae/20240106/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-نسرع-وتيرة-الحوار-مع-التحالف-الدولي-لسحب-قواته-من-البلاد-1084749411.html
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، حرص الحكومة العراقية على تسريع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T12:37+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا فرق فنية تجري حوارات مع دول التحالف الدولي".وأضاف: "كذلك القائد العام للقوات المسلحة لديه متابعة مستمرة لتشكيلات القوات المسلحة من أجل تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد خروج قوات التحالف الدولي".ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن قوات التحالف لا تقدم أي مهام على الأرض.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أمس الجمعة، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.وقال السوداني إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية". وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-تشكيل-لجنة-ثنائية-لجدولة-انسحاب-قوات-التحالف-الدولي-من-البلاد-1084721080.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، حرص الحكومة العراقية على تسريع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، من أجل إخراج قوات التحالف من البلاد.
بغداد – سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
"، "لدينا فرق فنية تجري حوارات مع دول التحالف الدولي".
وأضاف: "كذلك القائد العام للقوات المسلحة لديه متابعة مستمرة لتشكيلات القوات المسلحة من أجل تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد خروج قوات التحالف الدولي".
ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن قوات التحالف لا تقدم أي مهام على الأرض.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أمس الجمعة، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي
بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.
وقال السوداني إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية".
وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق
وسمائه".