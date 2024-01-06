عربي
https://sputnikarabic.ae/20240106/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-نسرع-وتيرة-الحوار-مع-التحالف-الدولي-لسحب-قواته-من-البلاد-1084749411.html
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، حرص الحكومة العراقية على تسريع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T12:37+0000
2024-01-06T12:37+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227984_0:11:3001:1699_1920x0_80_0_0_8f1e4fb5089383b33f9db99e0147fd5a.jpg
بغداد – سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا فرق فنية تجري حوارات مع دول التحالف الدولي".وأضاف: "كذلك القائد العام للقوات المسلحة لديه متابعة مستمرة لتشكيلات القوات المسلحة من أجل تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد خروج قوات التحالف الدولي".ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن قوات التحالف لا تقدم أي مهام على الأرض.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أمس الجمعة، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.وقال السوداني إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية". وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-تشكيل-لجنة-ثنائية-لجدولة-انسحاب-قوات-التحالف-الدولي-من-البلاد-1084721080.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227984_0:0:2639:1979_1920x0_80_0_0_dfbe385a187181215f11bb8e81185fa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": نسرع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي لسحب قواته من البلاد

12:37 GMT 06.01.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMAجنود أمريكيون يستقلون طائرة نقل من طراز C-17 للمغادرة من العراق في معسكر أدير (قاعدة الإمام علي) في 17 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية، العراق.
جنود أمريكيون يستقلون طائرة نقل من طراز C-17 للمغادرة من العراق في معسكر أدير (قاعدة الإمام علي) في 17 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية، العراق. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMA
تابعنا عبر
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، حرص الحكومة العراقية على تسريع وتيرة الحوار مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، من أجل إخراج قوات التحالف من البلاد.
بغداد – سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا فرق فنية تجري حوارات مع دول التحالف الدولي".
وأضاف: "كذلك القائد العام للقوات المسلحة لديه متابعة مستمرة لتشكيلات القوات المسلحة من أجل تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد خروج قوات التحالف الدولي".
ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن قوات التحالف لا تقدم أي مهام على الأرض.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد
أمس, 08:42 GMT
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أمس الجمعة، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.
وقال السوداني إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية".
وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. الأمم المتحدة تصف غزة بأنها مكان للموت واليأس.. فيديو وصور12:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала