https://sputnikarabic.ae/20240106/مقاتلات-عراقية-تقصف-3-معاقل-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-ديالي-1084769336.html
مقاتلات عراقية تقصف 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي
مقاتلات عراقية تقصف 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، ليل السبت/الأحد، أن طائرات من طراز "إف-16" قصفت 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] في قاطع عمليات ديالي. 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T23:26+0000
2024-01-06T23:26+0000
2024-01-06T23:26+0000
العالم العربي
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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بغداد - سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن عددا من مقاتلات "إف-16" وجهت "ضربة جوية ماحقة استهدفت 3 أوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالي، وذالك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة".وأضافت الخلية أن الضربات الجوية حققت إصابات مباشرة لأوكار الإرهابيين، مؤكدة أن القوات العراقية ستواصل استهداف أوكار الإرهاب وصولا إلى تطهير جميع أراضي العراق.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20240106/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-نسرع-وتيرة-الحوار-مع-التحالف-الدولي-لسحب-قواته-من-البلاد-1084749411.html
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العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
مقاتلات عراقية تقصف 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، ليل السبت/الأحد، أن طائرات من طراز "إف-16" قصفت 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] في قاطع عمليات ديالي.
بغداد - سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن عددا من مقاتلات "إف-16" وجهت "ضربة جوية ماحقة استهدفت 3 أوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالي، وذالك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي
، وبمتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة".
وأضافت الخلية أن الضربات الجوية حققت إصابات مباشرة لأوكار الإرهابيين، مؤكدة أن القوات العراقية ستواصل استهداف أوكار الإرهاب وصولا إلى تطهير جميع أراضي العراق.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".