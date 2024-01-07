https://sputnikarabic.ae/20240107/أوستن-يتطلع-إلى-العودة-للبنتاغون-قريبا-مع-تماثله-للشفاء-عقب-نقله-إلى-المستشفى-1084769858.html
أوستن يتطلع إلى العودة للبنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى
أوستن يتطلع إلى العودة للبنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T02:46+0000
2024-01-07T02:46+0000
2024-01-07T02:46+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان مكتوب، "أنا سعيد جدا لأنني أتحسن، وأتطلع إلى العوة للبنتاغون قريبا".وأضاف "أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل ملائم. أنا ملتزم بالقيام بذلك بشكل أفضل، ولكن من المهم أن أقول، إن ذلك كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".يُذكر أن أوستن نقل إلى المستشفى يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب مضاعفات صحية بعد إجراء طبي روتيني، بينما لا يزال تشخيصه طي الكتمان.
https://sputnikarabic.ae/20240106/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يدخل-المستشفى-بعد-مضاعفات-ناجمة-عن-إجراء-طبي-روتيني-1084741689.html
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وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أوستن يتطلع إلى العودة للبنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان مكتوب، "أنا سعيد جدا لأنني أتحسن
، وأتطلع إلى العوة للبنتاغون قريبا".
وأضاف "أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل ملائم. أنا ملتزم بالقيام بذلك بشكل أفضل، ولكن من المهم أن أقول، إن ذلك كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".
يُذكر أن أوستن نقل إلى المستشفى يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب مضاعفات صحية بعد إجراء طبي روتيني، بينما لا يزال تشخيصه طي الكتمان.