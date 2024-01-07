https://sputnikarabic.ae/20240107/إيران-تعتقل-32-شخصا-مشتبها-بهم-في-تفجيرات-كرمان-1084769959.html

إيران تعتقل 32 شخصا مشتبها بهم في تفجيرات كرمان

إيران تعتقل 32 شخصا مشتبها بهم في تفجيرات كرمان

اعتقلت السلطات الإيرانية 32 شخصاً مشتبها بهم، في التفجيرات التي استهدفت محافظة كرمان يوم الأربعاء الماضي. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T03:55+0000

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العالم

أخبار إيران

تفجير انتحاري

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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، عن المدعي العام في كرمان مهدي بخشي، قوله، "تم حتى الآن اعتقال 32 شخصا في قضية هجمات كرمان الإرهابية من الأشخاص الذين دعموا الانتحاريين، ويجري التحقيق معهم ونحن في المراحل الأولية من التحقيق".وأضاف "لم نتوصل إلى نتيجة مفادها أن عبوة ناسفة كانت مزروعة في تلك المنطقة يوم التفجير، وأن الانفجارين كانا بواسطة انتحاريين".وأردف بخشي قائلا، "تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في انفجار كرمان، وتم اكتشاف 16 قنبلة قبل يوم مراسم ذكرى اغتيال قاسم سليماني".وأشار المدعي العام الإيراني في كرمان إلى أنه "في غضون 24 ساعة بعد الحادثة، تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في هذا التفجير الإرهابي واحتجازهم وفي مساء يوم الحادثة، تم اكتشاف مكان صنع السترات الناسفة في أطراف كرمان، والذي كان فيها أحزمة من المفترض أن يتم استخدامها في صباح اليوم التالي".ووقع تفجيران يوم الأربعاء الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، بمحافظة كرمان في الذكرى الرابعة لاغتياله.وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصاً.

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