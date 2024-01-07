https://sputnikarabic.ae/20240107/الدفاع-الروسية-مقتل-وإصابة-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1084777033.html

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من الجبهة في العملية العسكرية الروسية... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T11:10+0000

2024-01-07T11:10+0000

2024-01-07T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك من خلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغربية" والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد أربع هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 الأوكرانية في مناطق من سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 300 عسكري بين قتيل وجريح، وأربع مدرعات قتالية، و20 آلية، ومدفع هاوتزرمن طراز "قيصر" مصنوع في فرنسا، ومدفع هاوتزر "إم 119" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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