https://sputnikarabic.ae/20240107/الدفاع-الروسية-مقتل-وإصابة-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1084777033.html
الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من الجبهة في العملية العسكرية الروسية... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T11:10+0000
2024-01-07T11:10+0000
2024-01-07T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30011158fee98467ef1e8f3b00cce27a.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك من خلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغربية" والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد أربع هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 الأوكرانية في مناطق من سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 300 عسكري بين قتيل وجريح، وأربع مدرعات قتالية، و20 آلية، ومدفع هاوتزرمن طراز "قيصر" مصنوع في فرنسا، ومدفع هاوتزر "إم 119" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240107/طائرات-مسيرة-مجهولة-تظهر-فوق-قواعد-ألمانية-مخصصة-لتدريب-قوات-كييف-على-مكافحتها-1084772619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2fe0c9c4bf3b5e9b2bfe2f50707fc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
11:10 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 07.01.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من الجبهة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك من خلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغربية" والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد أربع هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 الأوكرانية في مناطق من سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "وتم تحييد أكثر من 50 جنديا معاديا ومركبتين مشاة قتالية وثلاث مركبات". وأشار بيان الدفاع: "في اتجاه كراسنوليمان بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 55 عسكريا وأربع مركبات".
وتابع البيان: "في اتجاه دونيتسك، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 300 عسكري بين قتيل وجريح، وأربع مدرعات قتالية، و20 آلية، ومدفع هاوتزرمن طراز "قيصر" مصنوع في فرنسا، ومدفع هاوتزر "إم 119" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، خسر العدو ما يصل إلى 130 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "كراب" و مدفعين من طراز "إف إتش-70" ومدفعين من طراز "دي-30" ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.