https://sputnikarabic.ae/20240107/اليمن-15-قتيلا-ومصابا-من-أنصار-الله-إثر-قصف-للقوات-المشتركة-بين-محافظتي-البيضاء-وشبوة-1084790060.html

اليمن.. 15 قتيلا ومصابا من "أنصار الله" إثر قصف للقوات المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة

اليمن.. 15 قتيلا ومصابا من "أنصار الله" إثر قصف للقوات المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة

قُتل 6 أشخاص وأُصيب 9 آخرون من عناصر جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف شنته القوات اليمنية المشتركة على تجمع للجماعة في الحدود الإدارية بين محافظتي البيضاء... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T22:58+0000

2024-01-07T22:58+0000

2024-01-07T22:58+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

العالم العربي

الجيش اليمني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة استهدفت بقصف مدفعي تعزيزات لـ "أنصار الله" تضم آليات ومقاتلين في أطراف مديرية بيحَّان غرب محافظة شبوة، قادمة من مديرية نَّعمان شمال محافظة البيضَّاء.وحسب المصدر، أوقع القصف المدفعي 6 قتلى و9 جرحى من مسلحي "أنصار الله".ويتزامن التصعيد الميداني بين الجانبين مع ذكرى إعلان القوات الحكومية، في 7 يناير/ كانون الثاني 2022، استعادة السيطرة على مديريات بيحَّان وعِّسيلان وعَّين غرب شبوة، إثر معارك مع جماعة "أنصار الله"، بعد مرور أشهر من سيطرة الأخيرة عليها في 21 سبتمبر/ أيلول 2021، إثر هجوم واسع للجماعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/أنصار-الله-تتوعد-واشنطن-بدفع-ثمن-استهداف-زوارقها-في-البحر-الأحمر-1084766924.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الجيش اليمني