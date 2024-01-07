https://sputnikarabic.ae/20240107/توترات-البحر-الأحمر-ترفع-أسعار-الشحن-البحري-إلى-أوروبا-والولايات-المتحدة-1084777887.html
توترات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن البحري إلى أوروبا والولايات المتحدة
توترات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن البحري إلى أوروبا والولايات المتحدة
سجلت أسعار الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكتين قفزة كبيرة وصلت نسبتها إلى 173 في المئة بسبب التوترات في جنوب البحر الأحمر. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T11:46+0000
2024-01-07T11:46+0000
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جاء ذلك وفقا لتقارير تقارن بين أسعار الشحن في الوقت الحالي والأسعار التي كانت موجودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن أكبر شركتين للنقل البحري في العالم أعلنتا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر واستبداله بطريق "رأس الرجاء الصالح" جنوبي دولة جنوب أفريقيا.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر يضم 10 دول هي أمريكا وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا. وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي أدى إلى مقتل نحو 23 ألف شخص إضافة إلى نحو 54 ألف جريح.
https://sputnikarabic.ae/20231217/قناة-السويس-55-سفينة-اتجهت-إلى-رأس-الرجاء-الصالح-بسبب-التوترات-في-البحر-الأحمر-1084211994.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
توترات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن البحري إلى أوروبا والولايات المتحدة
سجلت أسعار الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكتين قفزة كبيرة وصلت نسبتها إلى 173 في المئة بسبب التوترات في جنوب البحر الأحمر.
جاء ذلك وفقا لتقارير تقارن بين أسعار الشحن في الوقت الحالي والأسعار التي كانت موجودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن أكبر شركتين للنقل البحري في العالم أعلنتا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر واستبداله بطريق
"رأس الرجاء الصالح" جنوبي دولة جنوب أفريقيا.
17 ديسمبر 2023, 13:41 GMT
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر يضم 10 دول هي أمريكا وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
وأعلنت "أنصار الله
"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي أدى إلى مقتل نحو 23 ألف شخص إضافة إلى نحو 54 ألف جريح.