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https://sputnikarabic.ae/20231217/قناة-السويس-55-سفينة-اتجهت-إلى-رأس-الرجاء-الصالح-بسبب-التوترات-في-البحر-الأحمر-1084211994.html
قناة السويس: 55 سفينة اتجهت إلى رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات في البحر الأحمر
قناة السويس: 55 سفينة اتجهت إلى رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات في البحر الأحمر
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة في القناة منتظمة، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب التوترات الجارية في... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T13:41+0000
2023-12-17T13:41+0000
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وقال ربيع في بيان، إن 55 سفينة اتجهت للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى اليوم.وأضاف أن ذلك يعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.وأوضح أن قناة السويس شهدت، اليوم الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن.كما أكد أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.شهدت الأيام الماضية في البحر الأحمر تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي الذي يعد المعبر الرئيسي لـ40% من التجارة الدولية.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231217/شركة-شحن-فرنسية-توقف-رحلات-سفنها-في-البحر-الأحمر-1084210578.html
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قناة السويس: 55 سفينة اتجهت إلى رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات في البحر الأحمر

13:41 GMT 17.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة في القناة منتظمة، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر.
وقال ربيع في بيان، إن 55 سفينة اتجهت للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى اليوم.
وأضاف أن ذلك يعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.
وأوضح أن قناة السويس شهدت، اليوم الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن.
كما أكد أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
شركة شحن فرنسية توقف رحلات سفنها عبر البحر الأحمر
13:14 GMT
شهدت الأيام الماضية في البحر الأحمر تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي الذي يعد المعبر الرئيسي لـ40% من التجارة الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
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