https://sputnikarabic.ae/20240107/سلطات-دونيتسك-روسيا-لن-ترد-بالمثل-على-هجمات-كييف-ضد-المدنيين-وستركز-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1084770330.html
سلطات دونيتسك: روسيا لن ترد بالمثل على هجمات كييف ضد المدنيين وستركز فقط على الأهداف العسكرية
سلطات دونيتسك: روسيا لن ترد بالمثل على هجمات كييف ضد المدنيين وستركز فقط على الأهداف العسكرية
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن روسيا لن ترد على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في بيلغورود ودونيتسك بالمثل، وإنما ستركز فقط على... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T04:45+0000
2024-01-07T04:45+0000
2024-01-07T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين لـ "سبوتنيك"، إن روسيا ستضرب فقط الأهداف العسكرية في أوكرانيا، على عكس نظام كييف الذي استهدف "أمهات مع عربات أطفالهن" في بيلغورود ودونيتسك، مضيفا "لقد تجاوز العدو الحدود، ونحن نعي من نواجهه".وأردف بوشيلين بقوله: "لن نغفر لأنفسنا أبدا إذا تمكنا من تحقيق النصر بسرعة عن طريق القصف الشامل وقصف المدنيين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
سلطات دونيتسك: روسيا لن ترد بالمثل على هجمات كييف ضد المدنيين وستركز فقط على الأهداف العسكرية
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن روسيا لن ترد على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في بيلغورود ودونيتسك بالمثل، وإنما ستركز فقط على الأهداف العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين لـ "سبوتنيك"، إن روسيا ستضرب فقط الأهداف العسكرية في أوكرانيا، على عكس نظام كييف الذي استهدف "أمهات مع عربات أطفالهن" في بيلغورود ودونيتسك، مضيفا "لقد تجاوز العدو الحدود، ونحن نعي من نواجهه".
وتابع قائلا: "نحن مختلفون. لا يمكننا أن نفقد إنسانيتنا، يجب أن نبقى بشرًا... هذا هو الفرق بيننا. إذا تصرفنا باستخدام أساليب عدونا، فما هو الأفضل من عدونا، لماذا نتقاتل إذن؟".
وأردف بوشيلين بقوله: "لن نغفر لأنفسنا أبدا إذا تمكنا من تحقيق النصر بسرعة عن طريق القصف الشامل وقصف المدنيين".
وأوضح بوشيلين أن روسيا احتشدت وراء قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول إطلاق العملية العسكرية الخاصة، لأن الناس يرون أن روسيا تتصرف بنزاهة وتفعل الشيء الصحيح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.