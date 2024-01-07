https://sputnikarabic.ae/20240107/سلطات-دونيتسك-روسيا-لن-ترد-بالمثل-على-هجمات-كييف-ضد-المدنيين-وستركز-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1084770330.html

سلطات دونيتسك: روسيا لن ترد بالمثل على هجمات كييف ضد المدنيين وستركز فقط على الأهداف العسكرية

سلطات دونيتسك: روسيا لن ترد بالمثل على هجمات كييف ضد المدنيين وستركز فقط على الأهداف العسكرية

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن روسيا لن ترد على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في بيلغورود ودونيتسك بالمثل، وإنما ستركز فقط على... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T04:45+0000

2024-01-07T04:45+0000

2024-01-07T04:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين لـ "سبوتنيك"، إن روسيا ستضرب فقط الأهداف العسكرية في أوكرانيا، على عكس نظام كييف الذي استهدف "أمهات مع عربات أطفالهن" في بيلغورود ودونيتسك، مضيفا "لقد تجاوز العدو الحدود، ونحن نعي من نواجهه".وأردف بوشيلين بقوله: "لن نغفر لأنفسنا أبدا إذا تمكنا من تحقيق النصر بسرعة عن طريق القصف الشامل وقصف المدنيين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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