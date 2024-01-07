https://sputnikarabic.ae/20240107/علماء-الفلك-يرصدون-تموجات-تشبه-البركة-عبر-قرص-غازي-لمجرة-قديمة-1084774755.html

علماء الفلك يرصدون تموجات تشبه "البركة" عبر القرص الغازي لأقدم مجرة حلزونية معروفة

علماء الفلك يرصدون تموجات تشبه "البركة" عبر القرص الغازي لأقدم مجرة حلزونية معروفة

يتعلق هذا الاكتشاف بأقدم مجرة حلزونية معروفة، يبلغ عمرها أكثر من 12 مليار سنة، وتسمى "BRI 1335-0417"، باعتبارها أقدم مجرة لولبية معروفة في الكون، فإنها تحتل... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T10:35+0000

2024-01-07T10:35+0000

2024-01-07T10:39+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا للعلماء، فإن التموجات الموجودة في قرص مجرة "BRI 1335-0417" تكشف عن أنماط نمو المجرة، إذ تظهر الملاحظات حركة القرص المتأرجحة عموديًا مثل التموجات على البركة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة هذه الظاهرة، ويمكن أن تساعد التموجات في تفسير تكوين النجوم في المجرة.وأوضح تسوكوي: "كنا مهتمين بكيفية تحرك الغاز داخل المجرة وتوزعه، إذ أن الغاز هو عنصر أساسي لتكوين النجوم ويمكن أن يقدم لنا مؤشرات مهمة حول كيفية تزويد المجرة بوقود تكوين النجوم الخاص بها".ويعد الغاز عنصرًا رئيسيًا في تكوين النجوم ويمكن أن يمنحنا أدلة مهمة حول كيفية قيام المجرة فعليًا بتكوين النجوم.هذه التموجات ناتجة عن عوامل خارجية مثل تدفق الغاز الجديد إلى المجرة، أو تفاعلات مع المجرات الصغيرة المجاورة. وأشار تسوكوي إلى أن: "كلا الاحتمالين سيقومان بمهاجمة المجرة بوقود جديد لتكوين النجوم". وبحسب الباحثون، فإنه يمكن أن تساعد في تفسير سبب تشكل النجوم "BRI 1335-0417" بهذه السرعة.ويكتب الباحثون: "يبدو الشريط، الذي يبلغ نصف قطره 3.3 +/- 0.2 كيلو فرسخ فلكي (هي وحدة مسافة يستعملها الفلكيون لقياس المسافات الكبيرة للأجرام الفلكية خارج النظام الشمسي) ويربط بين الحلزون ذي الذراعين الذي تم تحديده مسبقًا، واضحًا في كل من صور (C-II) و(الأشعة تحت الحمراء البعيدة)، ما يدفع التطور السريع للمجرة عن طريق توجيه الغاز نحو النواة".قد تكون القضبان مؤقتة وتتحلل بمرور الوقت، ما يحول المجرات الحلزونية ذات القضبان إلى مجرات حلزونية أكثر بساطة. قد تدوم القضبان حوالي ملياري سنة فقط. وقد تكون دورية وتتشكل وتتحلل بشكل متكرر، ما يساعد في تفسير سبب العثور على الكثير منها.قال كارتيك شيث من مركز "سبيتزر" للعلوم عند تعليقه سابقا على البحث: "قد يكون تشكيل الشريط هو الفعل المهم الأخير في تطور المجرة الحلزونية".لكن علماء الفلك لم يعثروا قط على شريط في مجرة في هذا الوقت المبكر من الكون.بحسب مجلة "sciencealert" العلمية يوضح الباحثون: "قد يفسر هذا الهياكل الشبيهة بالقضبان السائدة في صور الأشعة تحت الحمراء البعيدة للمجرات ذات الانزياح الأحمر العالي دون المليمتر".إن العثور على هذه التموجات والقضيب في هذه المجرة القديمة يفرض علينا إعادة التفكير. عادةً ما يكون القرص الغازي في مجرة كهذه مستقرًا، لذا تشير التموجات إلى حدوث شيء ما للقرص مؤخرًا.ويؤكد علماء الفلك أن المجرات تتشكل وتتطور من خلال الاندماج مع المجرات الأخرى ومع السحب الغازية الضخمة، وهذه النتائج لا تتحدى الفكرة، لكن ملاحظة التموجات الملحوظة تعطي الباحثين نافذة أخرى على كيفية عمل كل شيء.

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