عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240107/لقطات-جديدة-تكشف-عن-الألوان-الحقيقية-لكوكبي-نبتون-وأورانوس-فيديو--1084778254.html
لقطات جديدة تكشف عن "الألوان الحقيقية" لكوكبي "نبتون" و"أورانوس"... فيديو
لقطات جديدة تكشف عن "الألوان الحقيقية" لكوكبي "نبتون" و"أورانوس"... فيديو
كشفت دراسة حديثة عن الشكل الحقيقي للعملاقين الجليديين، كوكبي "نبتون" و"أوروانوس" وهما أقرب كثيرًا في اللون مما كان يُعتقد سابقًا. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T12:20+0000
2024-01-07T12:20+0000
مجتمع
الفضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/05/1050628494_0:68:1170:726_1920x0_80_0_0_4258f75ecb08d857ffd130b63595c8e9.jpg
واستخدمت الدراسة بيانات تلسكوبية حديثة لتصحيح الأخطاء التاريخية في الألوان وشرحت التغيرات الطفيفة في اللون في أورانوس فوق مداره.وتم تأكيد الظلال الصحيحة للكواكب بمساعدة البحث الذي أجراه، باتريك إيروين، من جامعة "أكسفورد"، حيث وجد هو وفريقه أن كلا العملاقين لهما ظل مماثل من اللون الأزرق المخضر.وأشار العلماء إلى أن المفهوم الخاطئ أن الكوكبين لهما ألوان مختلفة، نشأت لأنه كان قد تم التقاط الصور لهما في القرن العشرين، بواسطة مركبة "فوياجر 2" التابعة لناسا في الثمانينيات، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي تحلق فوق هذين الكوكبين، حيث سجلت صورًا بألوان منفصلة.وتابع: "على الرغم من أن اللون المشبع صناعيًا كان معروفًا في ذلك الوقت بين علماء الكواكب، إلا أن هذا التمييز قد ضاع مع مرور الوقت"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وأضاف: "بتطبيق نموذجنا على البيانات الأصلية، تمكنا من إعادة تشكيل التمثيل الأكثر دقة حتى الآن، لألوان كل من "نبتون" و"أورانوس".
https://sputnikarabic.ae/20240106/فلكيون-يكشفون-النقاب-عن-أشكال-المجرات-الفتية--1084751186.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/05/1050628494_57:0:1114:793_1920x0_80_0_0_1d6e0382dbd1507b76f5e0b930f4642b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الفضاء
الفضاء

لقطات جديدة تكشف عن "الألوان الحقيقية" لكوكبي "نبتون" و"أورانوس"... فيديو

12:20 GMT 07.01.2024
© Photo / NASA/JPLأورانوس
أورانوس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Photo / NASA/JPL
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن الشكل الحقيقي للعملاقين الجليديين، كوكبي "نبتون" و"أوروانوس" وهما أقرب كثيرًا في اللون مما كان يُعتقد سابقًا.
واستخدمت الدراسة بيانات تلسكوبية حديثة لتصحيح الأخطاء التاريخية في الألوان وشرحت التغيرات الطفيفة في اللون في أورانوس فوق مداره.

ويشتهر كوكب "نبتون" بلونه الأزرق المشبع، وكوكب "أورانوس" بلونه الأخضر، لكن الدراسة الجديدة كشفت أن العملاقين الجليديين هما في الواقع أقرب بكثير في اللون مما كان يعتقد عادة.

وتم تأكيد الظلال الصحيحة للكواكب بمساعدة البحث الذي أجراه، باتريك إيروين، من جامعة "أكسفورد"، حيث وجد هو وفريقه أن كلا العملاقين لهما ظل مماثل من اللون الأزرق المخضر.
المجرات المدمجة NGC 2207 و IC 2163 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
مجتمع
فلكيون يكشفون النقاب عن أشكال المجرات الفتية
أمس, 13:27 GMT
وأشار العلماء إلى أن المفهوم الخاطئ أن الكوكبين لهما ألوان مختلفة، نشأت لأنه كان قد تم التقاط الصور لهما في القرن العشرين، بواسطة مركبة "فوياجر 2" التابعة لناسا في الثمانينيات، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي تحلق فوق هذين الكوكبين، حيث سجلت صورًا بألوان منفصلة.

وقال إيروين: "على الرغم من أن صور "فوياجر 2" المألوفة لأورانوس نُشرت في شكل أقرب إلى اللون الحقيقي، إلا أن صور نبتون كانت في الواقع محسنة، وبالتالي تم تحويلها إلى اللون الأزرق بشكل مصطنع".

وتابع: "على الرغم من أن اللون المشبع صناعيًا كان معروفًا في ذلك الوقت بين علماء الكواكب، إلا أن هذا التمييز قد ضاع مع مرور الوقت"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
وأضاف: "بتطبيق نموذجنا على البيانات الأصلية، تمكنا من إعادة تشكيل التمثيل الأكثر دقة حتى الآن، لألوان كل من "نبتون" و"أورانوس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو10:21 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала