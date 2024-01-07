https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-9-مسلحين-من-داعش-في-اشتباكات-مع-الجيش-السوري-شرق-حمص-1084777397.html
مقتل 9 مسلحين من "داعش" في اشتباكات مع الجيش السوري شرق حمص
مقتل 9 مسلحين من "داعش" في اشتباكات مع الجيش السوري شرق حمص
شهدت البادية الشرقية في محافظة حمص وسط سوريا، اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربي السوري مع خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T11:36+0000
2024-01-07T11:36+0000
2024-01-07T11:36+0000
تقارير سبوتنيك
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص: "في سياق عمليات التمشيط الواسعة التي يقوم بها الجيش السوري إلى الشرق من مدينة تدمر ببادية حمص الشرقي، عثر على مجموعة مقرات تابعة لتنظيم "داعش" وبداخلها أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية ولوجستية".وأكد المراسل: "جنود الجيش السوري تمكنوا من القضاء على 9 مسلحين من إرهابيي التنظيم، وتم تدمير 3 سيارت دفع رباعي لهم، فيما فرّ من تبقى من مسلحي المجموعة باتجاه عمق منطقة الـ "55 كم"، شمال قاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي كقاعدة لاشرعية له أقصى ريف حمص الشرقي".ويسعى الجيش السوري إلى تمشيط أكبر مساحات جغرافية واسعة في البادية وذلك لتوسيع نطاق الأمان حول محور الطرق الدولية الرئيسية التي تربط غرب سوريا بشرقها، ومن ثم مع الأراضي العراقية، والتي يسعى التنظيم لمهاجمتها.وتصاعدت هجمات التنظيم الإرهابي بشكل استثنائي خلال الآونة الأخيرة تزامنا مع تعرض القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا لسلسلة من الهجمات المتكررة عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مراسل-سبوتنيك-هجوم-يستهدف-القوات-الأمريكية-في-قاعدة-التنف-بريف-حمص-السورية-1084063301.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقتل 9 مسلحين من "داعش" في اشتباكات مع الجيش السوري شرق حمص
حصري
شهدت البادية الشرقية في محافظة حمص وسط سوريا، اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربي السوري مع خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص: "في سياق عمليات التمشيط الواسعة التي يقوم بها الجيش السوري إلى الشرق من مدينة تدمر ببادية حمص الشرقي، عثر على مجموعة مقرات تابعة لتنظيم "داعش" وبداخلها أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية ولوجستية".
وتابع: "وبعد توسيع عمليات البحث في محيط تلك المقرات تم اكتشاف مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم ينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة عنيفة بين الطرفي".
وأكد المراسل: "جنود الجيش السوري تمكنوا من القضاء على 9 مسلحين من إرهابيي التنظيم، وتم تدمير 3 سيارت دفع رباعي لهم، فيما فرّ من تبقى من مسلحي المجموعة باتجاه عمق منطقة الـ "55 كم"، شمال قاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي كقاعدة لاشرعية له أقصى ريف حمص الشرقي".
وتابع المراسل: "الجيش السوري قام في الآونة الأخيرة باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة له إلى محور بادية تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي وذلك بعد رصد تحركات نشطة لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" في تلك المحاور".
ويسعى الجيش السوري إلى تمشيط أكبر مساحات جغرافية واسعة في البادية وذلك لتوسيع نطاق الأمان حول محور الطرق الدولية الرئيسية التي تربط غرب سوريا بشرقها، ومن ثم مع الأراضي العراقية، والتي يسعى التنظيم لمهاجمتها.
13 ديسمبر 2023, 18:33 GMT
وتصاعدت هجمات التنظيم الإرهابي بشكل استثنائي خلال الآونة الأخيرة تزامنا مع تعرض القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا لسلسلة من الهجمات المتكررة عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.