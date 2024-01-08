https://sputnikarabic.ae/20240108/إعلام-مصر-ترفض-طلبا-إسرائيليا-للسماح-لتل-أبيب-بإرسال-طائرات-مسيرة-لمراقبة-محور-فيلادلفيا-1084790611.html
إعلام: مصر ترفض طلبا إسرائيليا للسماح لتل أبيب بإرسال طائرات مسيرة لمراقبة محور فيلادلفيا
إعلام: مصر ترفض طلبا إسرائيليا للسماح لتل أبيب بإرسال طائرات مسيرة لمراقبة محور فيلادلفيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل اقترحت على القاهرة تركيب أجهزة استشعار ومراقبة على طول محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T01:47+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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مصر
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤولين مصريين كبار، أن إسرائيل اقترحت على مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا، الذي تزعم أن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.وبحسب التقارير، فإن إسرائيل طلبت من مصر أيضا السماح لها بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المنطقة لمراقبة المحور.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق، على ضرورة أن يخضع محور فيلادلفيا إلى سيطرة إسرائيل لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.هذا ونفت مصر، بوقت سابق صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240108/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إنقاذ-الطفولة-نحو-10-أطفال-يفقدون-سيقانهم-يوميا-بغزة-1084790343.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
إعلام: مصر ترفض طلبا إسرائيليا للسماح لتل أبيب بإرسال طائرات مسيرة لمراقبة محور فيلادلفيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل اقترحت على القاهرة تركيب أجهزة استشعار ومراقبة على طول محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤولين مصريين كبار، أن إسرائيل اقترحت على مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا، الذي تزعم أن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة
.
وبحسب التقارير، فإن إسرائيل طلبت من مصر أيضا السماح لها بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المنطقة لمراقبة المحور.
وأضافت الصحيفة بحسب المسؤولين المصريين، أن القاهرة ردت بأنها ستدرس المقترح الإسرائيلي بشأن أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت السماح لتل أبيب بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المحور لأن ذلك يعد انتهاكا لسيادة مصر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق، على ضرورة أن يخضع محور فيلادلفيا إلى سيطرة إسرائيل لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
هذا ونفت مصر، بوقت سابق صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.