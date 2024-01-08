عربي
https://sputnikarabic.ae/20240108/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إنقاذ-الطفولة-نحو-10-أطفال-يفقدون-سيقانهم-يوميا-بغزة-1084790343.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ قرابة 3 أشهر. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T00:15+0000
2024-01-08T00:15+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f5babae8b26156b0fb03cff9e02ae42.jpg
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_223355a6cd993dd7c23234e51b45115b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

00:15 GMT 08.01.2024
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ قرابة 3 أشهر.
ونقلت الوكالة الفلسطينية عن منظمة "إنقاذ الطفولة"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها"، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى سيقانهم أو كلتيهما" منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.
وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".
وكشفت وكالة "وفا" أنه "في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة قتلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 22.835 قتيلا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض".
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
00:22 GMT 08.01.2024
00:21 GMT 08.01.2024
طالب وزير المالية الإسرائيلي بضرورة تواجد مستوطنات داخل قطاع غزة باستمرار، بهدف منع نمو الإرهاب
00:18 GMT 08.01.2024
غارات إسرائيلية على مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
00:18 GMT 08.01.2024
00:17 GMT 08.01.2024
00:17 GMT 08.01.2024
مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف بشكل متقطع عدة بلدات جنوب لبنان، بحسب قناة "المنار" اللبنانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала