https://sputnikarabic.ae/20240108/ابن-زايد-وبلينكن-يؤكدان-أهمية-الحيلولة-دون-توسع-الصراع-في-المنطقة-والتوصل-للسلام-1084797264.html
ابن زايد وبلينكن يؤكدان أهمية الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة والتوصل للسلام
ابن زايد وبلينكن يؤكدان أهمية الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة والتوصل للسلام
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم الاثنين، أهمية العمل على تجنب... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T12:11+0000
2024-01-08T12:11+0000
2024-01-08T12:11+0000
العالم العربي
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وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن "اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة".وقالت الوكالة: "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة جميعها".وأكد الجانبان "أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلًا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي".ويواصل وزير الخارجية الأمريكي جولته الشرق أوسطية حيث يزور الإمارات والسعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل. وكانت المحطات السابقة لبلينكن قد قادته على التوالي إلى تركيا واليونان والأردن وقطر.وتعد هذه هي رابع جولة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة قبل ثلاثة أشهر.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الإمارات-تقدم-مشروع-قرار-إلى-مجلس-الأمن-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083834336.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
ابن زايد وبلينكن يؤكدان أهمية الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة والتوصل للسلام
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم الاثنين، أهمية العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة وإيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن "اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة".
وقالت الوكالة: "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة جميعها".
وأكد الجانبان "أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلًا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي".
ويواصل وزير الخارجية الأمريكي جولته الشرق أوسطية حيث يزور الإمارات والسعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل. وكانت المحطات السابقة لبلينكن قد قادته على التوالي إلى تركيا واليونان والأردن وقطر.
وتعد هذه هي رابع جولة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة قبل ثلاثة أشهر.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.