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https://sputnikarabic.ae/20240108/الدفاع-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-مضادا-على-محور-كوبيانسك-ويحيد-عدة-مجموعات-مسلحة-1084790766.html
الدفاع: الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا مضادا على محور كوبيانسك ويحيد عدة مجموعات مسلحة
الدفاع: الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا مضادا على محور كوبيانسك ويحيد عدة مجموعات مسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات المشاة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، نجحت في صد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T02:23+0000
2024-01-08T02:23+0000
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن "جنود وحدة المشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات الغرب نجحوا في صد هجوم مضاد شنه مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور كوبيانسك".وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من الجبهة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240107/الدفاع-الروسية-مقتل-وإصابة-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1084777033.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا مضادا على محور كوبيانسك ويحيد عدة مجموعات مسلحة

02:23 GMT 08.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات المشاة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، نجحت في صد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن "جنود وحدة المشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات الغرب نجحوا في صد هجوم مضاد شنه مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور كوبيانسك".
وبحسب الدفاع الروسية، تمكنت وحدات المشاة الآلية من تحييد مجموعة مسلحة معادية عند اقترابها من خط الدفاع الروسي، بعدما حاولت عبور منطقة ملغومة عبر التضاريس.
وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من الجبهة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أمس, 11:10 GMT
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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