https://sputnikarabic.ae/20240108/الدفاع-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-مضادا-على-محور-كوبيانسك-ويحيد-عدة-مجموعات-مسلحة-1084790766.html

الدفاع: الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا مضادا على محور كوبيانسك ويحيد عدة مجموعات مسلحة

الدفاع: الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا مضادا على محور كوبيانسك ويحيد عدة مجموعات مسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات المشاة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، نجحت في صد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T02:23+0000

2024-01-08T02:23+0000

2024-01-08T02:23+0000

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b988347b6e37be6e32bc0e295f9d886f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن "جنود وحدة المشاة الآلية التابعة لمجموعة قوات الغرب نجحوا في صد هجوم مضاد شنه مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور كوبيانسك".وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من الجبهة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240107/الدفاع-الروسية-مقتل-وإصابة-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1084777033.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية