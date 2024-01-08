https://sputnikarabic.ae/20240108/السيسي-وعباس-يجددان-رفضهما-القاطع-لأية-محاولات-تهدف-لتهجير-الفلسطينيين-خارج-أراضيهم-1084809420.html

السيسي وعباس يجددان رفضهما القاطع لأية محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

السيسي وعباس يجددان رفضهما القاطع لأية محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، على "الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة دعمها للقيام... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T21:18+0000

2024-01-08T21:18+0000

2024-01-08T21:18+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار مصر الآن

مصر

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

محمود عباس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067360249_0:111:1019:684_1920x0_80_0_0_3b5c6ff64f4fcfa4cf32f953cbc4ec90.jpg

وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان، بأنه تم خلال المباحثات التي جرت في القاهرة، "تجديد الرفض القاطع لأية محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال".وشدد الرئيسان على أن "القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف بها، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الرئيس عباس "شدد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20240108/منظمة-الصحة-العالمية-أوقفنا-نقل-المستلزمات-الطبية-إلى-شمال-غزة-لعدم-حصولها-على-ضمانات-أمنية-1084797390.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, محمود عباس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي